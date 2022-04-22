سياسة
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شاهد | إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الأقصى وحريق بساحاته
أُصيب 27 فلسطينياً بينهم إصابتان خطيرتان خلال مواجهات اندلعت مع الشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت المسجد الأقصى، كما اندلع حريق في شجرة قرب باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى عملت طواقم دائرة الأوقاف الإسلامية لإطفائه.
شاهد | إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الأقصى وحريق بساحاته
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 27 فلسطينياً في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية بالأقصى / AFP
22 أبريل 2022

أُصيب 27 فلسطينياً بينهم إصابتان خطيرتان الجمعة خلال مواجهات اندلعت مع الشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت المسجد الأقصى شرقي القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل إلى وكالة الأناضول إن طواقهما تعاملت مع 27 إصابة بينها إصابتان خطيرتان داخل المسجد الاقصى.

وأضافت أن 11 إصابة نُقلت لتلقي العلاج بالمستشفى.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن الشرطة الإسرائيلية أطلقت وابلاً من الرصاص المطاطي وقنابل الصوت على فلسطينيين في المسجد بعد أن اقتحمته من جهة باب السلسلة وباب المغاربة.

ورشق عدد من الشبان الفلسطينيين قوات الشرطة الإسرائيلية التي كانت في منطقة باب السلسلة بالحجارة.

واندلع حريق في شجرة قرب باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى عملت طواقم دائرة الأوقاف الإسلامية على إطفائه.

ووقع الحريق في المنطقة التي تجري فيها المواجهات والتي شهدت رشق الشبان قوات الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، فيما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت باتجاه الشبان.

وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في المسجد وشارك آلاف منهم بوقفة قبالة المصلى القبلي رددوا خلالها هتافات "الله أكبر" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

ورفع الشبان المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية ورايات خضراء.

ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية على هذه التطورات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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