طالب رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان أمس الخميس بانتخابات جديدة في ظل اضطراب سياسي بعد تولي حكومة جديدة مقاليد السلطة وحذر من أن الحكومة تواجه تحديات ضخمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

واستقال خان مع أكثر من 100 مشرع بالبرلمان ينتمون إلى حزبه بعد خسارته تصويتاً بحجب الثقة دعت إليه المعارضة التي اتهمته بسوء إدارة الاقتصاد والحكم والعلاقات الخارجية.

وقال خان أمام حشد ضم عشرات الآلاف بمدينة لاهور في شرق باكستان، وهو ثالث تجمع عام ضخم منذ فقد السلطة لزيادة الضغط على الحكومة الجديدة: "أياً كان من ارتكب خطأ، فتوجد طريقة واحدة لتصحيحه هي إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن".

وطلب خان من مؤيديه الاستعداد لتلبية دعوته للزحف نحو إسلام اباد إذا تأخرت الاستجابة لطلبه بانتخابات مبكرة. وقال: "انتظروا ندائي".

وكان لاعب الكريكت السابق الذي تحول إلى السياسة اتهم الولايات المتحدة بالعمل لإسقاطه وهو ما نفته واشنطن.

وشكل رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف الثلاثاء حكومة ائتلافية ضمت أحزاباً معارضة كانت متنافسة في السابق قبل أن تتحد للإطاحة بخان.