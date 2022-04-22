سياسة
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9 نصائح لتخفيف الوزن للصائمين.. تَعرّفوها
يشكل شهر رمضان المبارك فرصة ذهبية للصائمين من أجل اتباع أنظمة غذائية صحية، لكن كثرة الأطعمة الرمضانية والحلويات والتجمعات العائلية في الشهر المبارك تجعل الصائمين يقبلون بشكل كبير على تناول الأطعمة والحلويات ما يقود إلى عسر في الهضم وزيادة في الوزن.
9 نصائح لتخفيف الوزن للصائمين.. تَعرّفوها
التجمعات الأسرية خلال في رمضان / Others
22 أبريل 2022

يقدم الدكتور مالك أتيلا قرة ديرك الطبيب في مشفى ابن سينا بجامعة أنقرة ومنسق منطقة الشرق الأوسط باتحاد العالم الإسلامي للصحة WIHU عدة نصائح تتعلق بتجنب السمنة والمحافظة على الصحة للصائمين خلال رمضان.

بدأ الطبيب حديثه قائلاً: "تكثر التجمعات العائلية والأطعمة التقليدية في شهر رمضان، ما يؤدي إلى زيادة الوزن في هذا الشهر بعد فترة 15-17 ساعة من الصيام"، مضيفاً: "الكل يطمح في رمضان إلى تجنب السمنة وتخفيف الوزن فكيف نستغل الشهر الفضيل لتلبية هذا الطموح؟".

وفيما يلي النصائح الطبية التي قدمها الطبيب:

1- عدم تناول وجبة الإفطار حتى التخمة والشعور بالشبع النهائي، وينصح بترك المائدة على الفور في هذه الحالة.

2- ينصح بتقسيم وجبة الإفطار إلى جزئين، الأول يضم مشروبات مليئة بالفيتامينات والبروتينات وأيضاً الحساء والعصائر الطازجة، والثاني يضم الوجبة الرئيسية والتي ينصح بتناولها بعد مرور ساعة على الأقل من الجزء الأول، ويفضل أن يكون محتواها من الخضار، أما وجبة السحور فيجب تناولها بشكل يومي، لما لها من أهمية وفوائد لصحة الجسم وحرق الدهون الزائدة.

3- يفضل عدم الإكثار من تناول الحلويات، إذ إن أكثر الناس تتناولها لتستعيد نقص السكر خلال النهار، ويمكن تناول الفواكه التي تحتوي على سكر طبيعي سهل الحرق بديلاً للحلويات، وتساعد أيضاً على تعويض نقص السكريات وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

4- ينصح بشرب كمية كافية من المياه والتي تقدر بنحو لتر ونصف ما بين وجبة الإفطار ووجبة السحور لتجنب نقص السوائل بالجسم التي غالباً تظهر بعد رمضان.

5- ينصح بتخفيف الملح قدر المستطاع بوجبات الطعام لأن الملح يسبب الانتفاخ والعطش أثناء النهار.

6- ينصح بممارسة بعض التمارين الرياضية في شهر رمضان بسبب قلة الحركة مثل اتباع نظام المشي بشكل يومي ولمدة ساعة قبل وجبة الإفطار بساعتين، لما لها من أهمية في حرق الدهون وتكون نسبة حرق الدهون في هذه الساعة مضاعفة عن الأوقات الأخرى، ويمنع المشي بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة.

7- ينصح بتناول الطعام ببطء وبلا إسراع، ومضغ الطعام جيداً في الفم لأن هذا يساعد الجهاز الهضمي على هضم الطعام بوقت سريع ويجنبه الإرهاق.

8- الابتعاد عن تناول المشروبات الباردة لأنّها تؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية في الجسم والتركيز على المشروبات الفاترة وتساعد على حرق الدهون.

9- تجنّب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون وتجنّب الإكثار منها، لأنّها تؤدّي إلى فتح الشهية والرغبة المتزايدة في تناول الطعام.

مصدر:AA
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