سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد أسبوع من العنف والترويع.. محكمة هندية توقف قرار هدم محال تجارية لمسلمين
وقفت المحكمة العليا بمدينة دلهي الهندية قرار هدم محال تجارية لمسلمين. وذلك بعد موجة انتقادات حادة. ويعتبر ناشطون عمليات الهدم التي انطلقت عقب مواجهات بين المسلمين والهندوس تسعى عبرها السلطات لترويع المسلمين.
بعد أسبوع من العنف والترويع.. محكمة هندية توقف قرار هدم محال تجارية لمسلمين
  بعد أسبوع من العنف والترويع.. محكمة هندية توقف قرار هدم محال تجارية لمسلمين   / AP
22 أبريل 2022

تعرضت العديد من المحال التجارية التابعة لمسلمين في منطقة جاهانجيربوري شمالي العاصمة الهندية دلهي لأعمال هدم من قبل البلدية التي يرأسها حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي الحاكم.

ووثق ناشطون وصحفيون هنود في مقاطع فيديو لحظات هدم جرافات البلدية لمحال تجارية ومنازل لمسلمين الأربعاء الماضي.

وظهر بالمقاطع سكان المنطقة من المسلمين يحاولون منع الجرافات هدم ممتلكاتهم، وقالوا إنهم لم يبلغوا بأعمال الهدم مسبقاً وإنهم فقدوا مصادر رزقهم وبضاعتهم التي لم يُمنحوا الوقت لإخلائها، كما أكدوا حصولهم على تراخيص منذ عشرات السنين.

كما أظهرت المقاطع شروع الجرافات بهدم مسجد في المنطقة. لكنها توقفت عن ذلك لاحقاً امتثالاً لقرار المحكمة العليا بمدينة دلهي أمس الخميس بوقف الهدم للنظر في قانونيته.

فيما استكملت بقية الجرافات عمليات الهدم لما يزيد على ساعة بعد القرار.

وتدعي السلطات أنها تريد إزالة المتاجر غير القانونية بمنطقة جاهانجيربوري.

ويأتي أمر الهدم بعد أيام من أحداث العنف التي عمّت المنطقة، حيث اتجهت مسيرة من الهندوس تحمل أعلامهم البرتقالية احتفالاً بمهرجانهم الديني "هانومان جايانتي" نحو مسجد المنطقة وقت الإفطار مساء السبت الماضي.

وبعد أن تجمع الهندوس حول المسجد وبعض منازل المسلمين في ذات الليلة حاملين السيوف والأسلحة البيضاء هاجمهم المسلمون بالحجارة.

واندلعت بذلك مواجهات عنيفة تدخلت على إثرها الشرطة واعتقلت عدداً من المشاركين في المواجهات، وغالبيتهم من المسلمين، وفقاً لمصادر إعلامية محلية.

ولم تكن حادثة جاهانجيربوري هي الوحيدة، إذ اندلعت العديد من المواجهات المماثلة في مناطق أخرى من الهند بعد حملات هدم يقول منتقدوها إنها محاولة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه الهندوسي القومي بهاراتيا جاناتا لترويع المسلمين في الهند، الذين يقدر عددهم بنحو 200 مليون نسمة.

وقدمت زعيمة الحزب الشيوعي الهندي بريندا كارات التماساً في المحكمة العليا ضد هدم المباني، ووصفته بأنه غير قانوني وغير إنساني أو أخلاقي، وطالبت بتقديم تعويضات للمتضررين.

وشوهدت كارات في إحدى مقاطع الفيديو وهي تحاول منع إحدى الجرافات استكمال عمليات هدم مبانٍ للمسلمين في المنطقة.

كما زار سياسيون آخرون موقع الهدم مثل أجاي ماكين من الحزب الوطني الهندي الذي اتهم حزب "بهاراتيا جاناتا" بعدم احترام القانون، ورئيس الكونغرس في دلهي أنيل تشودري الذي تعاطف مع المسلمين وانتقد ممارسات الشرطة والبلدية وانتهاكاتهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us