ثقافة
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مكتبة سعودية تدشن معرضاً للمصاحف النادرة.. ماذا يميزها؟
دشن فيصل بن عبد الرحمن بن معمر المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة الخميس معرض المصاحف الشريفة النادرة بحضور عدد كبير من المثقفين والكتاب والإعلاميين والمعنيين بالتراث الثقافي العربي والإسلامي.
مكتبة سعودية تدشن معرضاً للمصاحف النادرة.. ماذا يميزها؟
مكتبة الملك عبد العزيز العامة تدشن معرض المصاحف الشريفة النادرة / وكالة الأنباء السعودية (واس)
22 أبريل 2022

دشن فيصل بن عبد الرحمن بن معمر المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة الخميس معرض المصاحف الشريفة النادرة، بحضور عدد كبير من المثقفين والكتاب ورجال الإعلام والمعنيين بالتراث الثقافي العربي والإسلامي.

وعرضت المكتبة مجموعات قيمة من مقتنياتها للمصاحف الشريفة النادرة التي تميزت بكتاباتها المتنوعة عبر خطوط النسخ والكوفي والثلث والتمبكتي والسوداني، وكذلك بخطوط الشام والعراق ومصر واليمن، والتي كتبت بين القرنين العاشر والثالث عشر الهجرييْن، وتمثل عراقة فن الكتابة العربية في التراث على امتداد العصور المختلفة.

وتضمن المعرض مجموعات من المصاحف الشريفة تبرز نوعها وخطوطها وزخارفها وأشكالها الفنية التي جاءت على شكل زخارف وزركشات نباتية وهندسية مزينة بماء الذهب وعدد من الألوان التنسيقية، كما تنوعت أشكال المصاحف المعروضة في أحجامها بين المصاحف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كتبها النُسّاخ بخطوط متنوعة تبرز جماليات الحروف العربية، كما يحتوي المعرض على مصاحف تمبوكتية ومصاحف مكتوبة على رقوق مربعة الشكل تتعدد طرق نسخها وتواريخ كتابتها.

ويأتي المعرض في إطار احتفاء المكتبة باليوم العالمي للتراث، كما يأتي في سياق المعارض النوعية المتخصصة التي تنظمها المكتبة إسهاماً منها في التعريف بالتراث، إذ نظمت المكتبة من قبلُ عدة معارض عن الحج ومعرضاً للخط العربي ومعرضاً آخر عن العملات النادرة والمسكوكات الإسلامية عبر العصور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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