سياسة
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بعد 9 سنوات.. الطيران المدني بشرق ليبيا يستأنف رحلاته إلى تركيا بعد العيد
أعلنت سلطات الطيران المدني شرق ليبيا قرب استئناف الطيران من مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي شرقي البلاد إلى تركيا بعد توقف دام 9 سنوات.
بعد 9 سنوات.. الطيران المدني بشرق ليبيا يستأنف رحلاته إلى تركيا بعد العيد
الطيران المدني بشرق ليبيا يستأنف رحلاته إلى تركيا بعد العيد / وسائل التواصل
22 أبريل 2022

أعلنت سلطات الطيران المدني شرق ليبيا قرب استئناف الطيران من مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي شرقي البلاد إلى تركيا بعد توقف دام 9 سنوات.

جاء ذلك خلال تصريح لمدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي (ببنغازي) أسامة منصور لمنصة فواصل الإعلامية الليبية مساء الخميس.

المسؤول الليبي أوضح أن "شركة برنيق للطيران (ليبية) تتجهز لتسيير أولى رحلاتها من مطار بنينا إلى مطار إسطنبول بعد عيد الفطر المبارك، وهو ما أكدته الشركة عبر منشور لها مساء الخميس عبر صفحتها على فيسبوك.

ويأتي ذلك حسب المسؤول الليبي "بعد تحصل شركة برنيق على الموافقة رسمياً من هيئة الطيران التركية ومصلحة الطيران الليبية".

كما أوضح أن "بقية الشركات الليبية ستبدأ تسيير رحلاتها بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة وتحديد الموعد الرسمي لتسيير الرحلة الأولى".

وفي ليبيا تسير جميع المطارات في غرب ليبيا رحلات أسبوعية إلى مطار أتاتورك التركي عدا مطارات شرق البلاد التي توقفت منها تلك الرحلات منذ 2014 إثر معارك مسلحة كانت تشهدها المدينة ذلك الوقت إضافة لخلاف بين أنقرة والحكومة الموازية التي كانت مسيطرة على المنطقة آنذاك.

وبعد رحيل تلك الحكومة زار وفد من أعضاء البرلمان الليبي ممثلين لشرق ليبيا تركيا في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي 29 يناير /كانون الثاني الماضي زار السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز مدينة بنغازي عاصمة الشرق وصرح خلال الزيارة للأناضول بأنه "بحث مع الجانب الليبي مسألة استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى بنغازي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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