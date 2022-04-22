أدى نحو 150 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية.

وقال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لوكالة الأناضول إن 150 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.

وجاءت الصلاة بعد مواجهات اندلعت في ساحات المسجد صباح الجمعة بين مصلّين والشرطة الإسرائيلية وأسفرت عن إصابة 31 فلسطينياً، وُصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة.

وأدان الشيخ يوسف أبو سنينة في خطبة الجمعة "الممارسات الإسرائيلية في المسجد خلال الأيام الأخيرة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت نشر الآلاف من عناصرها في القدس الشرقية.

ولاحظ مراسل وكالة الاناضول وجوداً كثيفاً لشرطة الاحتلال في مداخل البلدة القديمة بالقدس، التي تضم المسجد، ومحيطها وأزقتها.

ومنعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الذكور دون سن الـ50 عاماً من سكان الضفة الغربية وجميع سكان غزة الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وشهدت الشوارع بالقدس الشرقية اختناقات بسبب ارتفاع أعداد المصلين.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدداً من الشوارع في محيط البلدة القديمة.