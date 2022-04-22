شارك آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة بعد ظهر الجمعة في مسيرة تضامنية مع مدينة القدس والمسجد الأقصى في ظل الاقتحامات الإسرائيلية.

وجاب المشاركون في المسيرة التي دعت لها حركة المقاومة الإسلامية حماس عدداً من الشوارع رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات مُنددة بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.

وقال سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس في كلمة بختام المسيرة إن "الشعب الفلسطيني موحّد بمواجهة الاحتلال ليقول للعدو إن الجغرافيا الفلسطينية على قلب رجل واحد لإفشال مخططاته".

وفي الأردن خرجت مسيرات حاشدة اليوم الجمعة في العاصمة عمّان نصرة للقدس.

وندد المتظاهرون بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى، وطالبوا الحكومة بإلغاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي من البلاد.

كما خرج آلاف الباكستانيين عقب صلاة الجمعة في تظاهرة حاشدة تضامناً مع القدس المحتلة وضد الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وفي بنغلاديش تظاهر آلاف المسلمين رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وحرق القرآن الكريم في السويد.

وفجر الجمعة اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية المسجد الأقصى، ما أسفر عن مواجهات مع الفلسطينيين أصيب خلالها 31 منهم، بينهم إصابتان خطيرتان.

ومنذ أيام يسود توتر في القدس وساحات "الأقصى" جراء اقتحامات إسرائيلية للمسجد، تزامنت مع عيد الفصح اليهودي الذي انتهى أمس الخميس، بعد أن استمر أسبوعاً.