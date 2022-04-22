أظهرت صور لأقمار اصطناعية ما بدت صفوفاً فوق صفوف من المقابر الجماعية حديثة الحفر في ضواحي ماريوبول، ما عكسَ الأهوال المتزايدة للحرب في أوكرانيا، فيما قصفت روسيا الجمعة معاقل أوكرانية في مصنع الصلب بالمدينة وأهدافاً أخرى في محاولة للتوغل بشرق أوكرانيا الصناعي.

وقال بيترو أندريوشينكو، مستشار عمدة ماريوبول، عن المصنع المحاصر “كل يوم يلقون عدة قنابل على آزوفستال. القتال والقصف لا يتوقفان.”

كما نددت وزارة الدفاع الأوكرانية بالخطط التي أعلنتها روسيا اليوم الجمعة للسيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا ووصفتها بأنها "إمبريالية". وقالت الوزارة على تويتر: "لم يعودوا يخيفوننا".

وأضافت أن روسيا "أقرت بأن هدف ‭‭‭'‬‬‬المرحلة الثانية‭‭‭'‬‬‬ من الحرب ليس الانتصار على النازيين الوهميين، بل ببساطة احتلال شرق أوكرانيا وجنوبها. الإمبريالية بكل معانيها"، على حد تعبيرها.

نهاية الحرب لا تزال بعيدة

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة أن النزاع في أوكرانيا قد لا ينتهي سريعاً نظراً إلى المقاومة الصلبة التي تواجهها روسيا.

ولدى سؤاله عما إذا كان يتفق مع تقييمات استخباراتية تفيد بأن القتال قد يتواصل حتى نهاية العام المقبل، قال جونسون للصحفيين في نيودلهي: "المؤسف هو أن هذا احتمال واقعي"، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب "خطأ جسيماً".

مصير الحرب رهين مصير ماريوبول

وعلى صعيد متصل قال الحاكم الإقليمي لمنطقة دونيتسك الأوكرانية بافلو كيريلنكو الجمعة إن مستقبل الحرب في أوكرانيا "رهين بمصير ماريوبول" المحاصرة في جنوب شرق البلاد التي تخضع للسيطرة الروسية بشكل شبه كامل.

وأوضح في مقابلة عبر الفيديو أن "نجاح الهجوم الروسي في الجنوب رهين بمصير ماريوبول"، ووصف هذه المدينة بأنها "استراتيجية" بالنسبة إلى الأوكرانيين في دفاعهم عن المنطقة، وبالنسبة إلى الروس في رغبتهم بتأمين جسر بري إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وأضاف كيريلنكو: "العدو يركز كل جهوده على ماريوبول"، فيما يتحصن آخر المقاتلين الأوكرانيين في مجمع آزوفستال الضخم للمعادن مع "ما يصل إلى 300 مدني".

وأشار كيريلنكو حاكم منطقة دونيتسك التي تعتبر ماريوبول جزءاً منها إلى أن "القصف مستمر على آزوفستال" الذي "يواجه المدافعون عنه وضعاً صعباً جداً، رغم أنهم يحاولون الصمود بقدر المستطاع".

وتابع: "من الواضح أنهم متعبون جداً. لكن لا تزال لديهم بعض الذخيرة".

روسيا ترفض نجاح الممرات الإنسانية

وفي ما يتعلق بالممرات الإنسانية التي ألغي العديد منها في اللحظة الأخيرة، قال كيريلنكو إنه "على استعداد لتحمل المسؤولية التامة عن عملية إجلاء المدنيين وتوفير الموارد الإنسانية".

وتابع: "المشكلات الرئيسية نابعة من رفض روسيا نجاح الممرات الإنسانية"، مشيراً إلى أن "الجانب الروسي لا يحترم الاتفاقات" بشأن هذا الموضوع.

وبالنسبة إليه فإن "هدف" موسكو من خلال محاصرة ماريوبول هو "نشر الذعر بين السكان" من خلال "استخدامهم دروعاً بشرية" في القتال.

ومن جانبه طلب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الجمعة ضمان وجود ممرات إنسانية في ماريوبول بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي.

وكتب ميشال على تويتر: "اتصلت بالرئيس بوتين. طالبت بأن تفتح ممرات إنسانية في ماريوبول والمدن المحاصرة الأخرى فوراً، لا سيما تزامناً مع عيد الفصح الأرثوذكسي".