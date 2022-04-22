قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن عملية المخلب-القفل تضع تنظيم PKK الإرهابي في صراع مع الموت.

تصريح أردوغان جاء إثر خروجه من أداء صلاة الجمعة من أحد المساجد بمدينة إسطنبول.

وأكد أن عملية المخلب–القفل أسفرت عن مقتل 45 إرهابياً منذ انطلاقها الاثنين الماضي.

وأشار إلى استشهاد 3 عناصر من الجيش التركي خلال العملية.

وأوضح أردوغان أن الجيش التركي يواصل ملاحقة فلول الإرهابيين في جحورهم في إطار عملية "المخلب-القفل".

وأكد أن العملية ستتواصل حتى تحقيق أهدافها، وأن تركيا ستستمر بمكافحة الإرهاب دون كلل أو ملل.

ونوّه بتحقيق الجيش التركي نجاحاً كبيراً في العملية وضبط العديد من الأسلحة والذخائر في حجور الإرهابيين ومخابئهم.

وبيّن أن الجيش التركي يبذل جهوده لإتمام مهامه الموكلة إليه ضمن العملية بأقل الأضرار ومن دون تقديم أي تنازلات.

وأضاف: "سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكني آمل أن تكون النتيجة خيراً لشعبنا وبلدنا ودولتنا".

وأطلقت تركيا فجر الاثنين عملية المخلب​- القفل​​​​​​ ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.

وفي سياق منفصل قال أردوغان إن "نتائج المفاوضات الروسية-الأوكرانية إيجابية لكنها ليست بالشكل الذي نتمناه".

ولفت أردوغان إلى أن الجانب التركي سيجري اتصالات مع الجانبين الروسي والأوكراني في إطار جهود إرساء السلام بين البلدين.

وأوضح الرئيس التركي أنه يخطط لإجراء اتصالين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم أو غداً.

وأعرب عن أمله قبول بوتين وزيلينسكي دعوة تركيا لعقد لقاء ثنائي بينهما في إسطنبول.

وشهدت إسطنبول أواخر مارس/آذار الماضي مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في "قصر دولمة بهتشه" الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.