سياسة
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المستشار الألماني يحذر: الصراع المباشر مع روسيا يهدد بحرب نووية
المستشار الألماني أولاف شولتس، يقول إن الصراع المباشر بين حلف شمال الأطلسي "ناتو" وروسيا، يهدد باندلاع حرب نووية. كما أكد شولتس مسعى بلاده منع تصعيد من شأنه أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.
المستشار الألماني يحذر: الصراع المباشر مع روسيا يهدد بحرب نووية
شولتس: نفعل كل ما بوسعنا لمنع تصعيد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة / AFP
22 أبريل 2022

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، من أن الصراع المباشر بين حلف شمال الأطلسي "ناتو" وروسيا يثير مخاطر باندلاع حرب نووية.

وقال شولتس لمجلة "دير شبيغل" الألمانية: "قلت في وقت مبكر جداً إنه يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة بين الناتو وقوة عظمى، مثل روسيا، وهي قوة نووية".

وأضاف المستشار الألماني: "نفعل كل ما بوسعنا لمنع تصعيد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، يجب منع وقوع حرب نووية".

وجاءت تصريحات شولتس في أعقاب تصاعد الانتقادات لرفض بلاده إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا.

وتابع قائلاً: "من الأهمية بمكان أن نفكر في كل خطوة بعناية فائقة، وننسق بشكل وثيق مع بعضنا البعض بما يخص الأزمة الأوكرانية الروسية".

وشدد على أن "تجنب أي تصعيد تجاه الناتو يمثل أولوية قصوى بالنسبة إليّ، لأن عواقب الخطأ ستكون مأساوية".

وفي أواخر فبراير/شباط الماضي، أنهى شولتس سياسة ألمانيا القديمة المتمثلة في عدم إرسال أسلحة إلى مناطق الصراع، من خلال السماح بتسليم مئات الصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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