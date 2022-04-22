سياسة
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عروس أمريكية تقدم الحشيشة لضيوفها دون علمهم.. ما القصة؟
قال موقع محلي إخباري أمريكي، الخميس، إن عروساً ومتعهدة حفلات زفاف قامتا بإضافة مادة مخدرة في طعام الضيوف، ما تسبب بحالات إعياء لديهم جراء تناولهم الطعام الذي قُدم في الحفل، فيما ألقت الشرطة الأمريكية القبض على الفاعلين.
عروس أمريكية تقدم الحشيشة لضيوفها دون علمهم.. ما القصة؟
عروس أمريكية تقدم الحشيشة لضيوفها دون علمهم.. ما القصة؟ / Others
22 أبريل 2022

أوقفت امرأة في فلوريدا الأمريكية لوضعها الماريغوانا في الطعام الذي قدمته خلال حفل زفافها، من دون علم الضيوف بذلك، وفق ما أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" نقلاً عن الصحافة المحلية في الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة.

وتسببت الأطباق التي وضعت فيها الحشيشة بتواطؤ من متعهدة الحفلة بعوارض مرضية لعدد من الضيوف، منها تسارع نبضات القلب، فيما انتاب جنون العظمة البعض الآخر، مما استدعى تدخل مسعفين، ودفع السلطات في مقاطعة سيمينول بوسط فلوريدا إلى توقيف العروس والشخص المسؤول عن الطعام.

أفكار مجنونة

وفي التفاصيل أن دوغلاس بوستما الذي كان حاضراً زفاف أندرو سفوبودا ودانيا شيا سفوبودا في 19 شباط/فبراير الماضي، شعر بعد تناوله بعضاً من السلطة والمعجنات والخبز بأن نبضات قلبه تتسارع، وبأن أفكاراً "مجنونة" تتكون في نفسه، حسب وثائق قضائية.

أما زوجة بوستما التي شعرت بعوارض أكثر خطورة، فاضطرت للتوجه إلى قسم الطوارئ في المستشفى، إذ اكتشف الفريق الطبي الذي تولى فحصها في دمها آثاراً لمادة "تي إتش سي" الكيميائية (رباعي الهيدروكانابينول) التي تُحدث التأثير النفسي للقنب.

وشعرت صديقة العروس ميراندا كادي التي تناولت الخبز بزيت الزيتون، بأن "قلبها سيتوقف"، حسب المصدر نفسه.

وما كان من كادي إلا أن سألت متعهدة الطعام جويسلين براينت عما إذا كانت أضافت الحشيشة إلى الطعام، فأكدت المتعهدة أنها فعلت.

الشرطة في صدمة

وعندما جرى استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، أخذت عينات من الطعام لفحصها، حيث أظهر فحص أطباق اللازانيا وقطع الخبز المقدمة للضيوف، أنها كانت إيجابية بمادة نبات القنب الهندي “الماريغوانا”، ما تسبب بصدمة لفريق الشرطة.

وستحاكم سف وبودا وبراينت لمخالفتهما قانون فلوريدا المتعلق بالتلاعب بالأغذية، وكذلك بسبب الإهمال وتوفير الماريغوانا.

ومن المقرر أن تمثلا أمام المحكمة في حزيران/يونيو بحسب شبكة "سي إن إن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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