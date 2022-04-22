سياسة
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غوتيريش يحذر من "أزمة ثلاثية" تواجه العالم وتهدد رفاه الملايين
حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي "لأمنا الأرض"، من أن العالم يواجه اليوم أزمة ثلاثية تتمثل في "الاختلال المناخي، وفقدان الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات".
غوتيريش يحذر من "أزمة ثلاثية" تواجه العالم وتهدد رفاه الملايين
غوتيريش: هذه الأزمة الثلاثية تهدد رفاه الملايين من الناس وسبل بقائهم  / AA
22 أبريل 2022

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من أن العالم يواجه اليوم "أزمة ثلاثية تتمثل في الاختلال المناخي، وفقدان الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات".

جاء ذلك في رسالة مسجلة بالفيديو للأمين العام بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي "لأمنا الأرض".

وقال غوتيريش في الرسالة: "يواجه كوكب الأرض اليوم أزمة ثلاثية تتمثل في الاختلال المناخي، وفقدان الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات".

وأضاف: "هذه الأزمة الثلاثية تهدد رفاه الملايين من الناس وسبل بقائهم في جميع أنحاء العالم, ومن الواضح أن أمنا الأرض تبعث إلينا دعوة عاجلة للعمل".

وأردف غوتيريش: "الطبيعة تعاني، والمحيطات تمتلئ بالبلاستيك ويزيد معدل حمضيتها ودرجات الحرارة تتزايد، إلى جانب حرائق الغابات والفيضانات، فضلاً عن موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي الذي حطم الرقم القياسي وألحق أضراراً بملايين الأفراد".

وتابع: "وحالياً نواجه جائحة كورونا (كوفيد-19)، التي تعتبر جائحة عالمية ذات اتصال بصحة نظامنا الإيكولوجي".

وزاد: "الحقيقة أننا لم نبلِ بلاء حسناً في صون أمانة عالمنا الهش ذلك أن أسس الحياة السعيدة والعيش بصحة جيدة أصابهما اختلال شديد".

وفي 2009 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار يوم 22 أبريل/نيسان من كل عام يوماً دولياً "لأمنا الأرض".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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