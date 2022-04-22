سياسة
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على وقع الحرب.. الأمم المتحدة: غوتيريش يلتقي الرئيس الروسي بموسكو الثلاثاء
الأمم المتحدة تقول إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو يوم الثلاثاء المقبل. وكان غوتيريش قد طلب في رسالتين منفصلتين بعث بهما إلى بعثتي روسيا وأوكرانيا لدى المنظمة الدولية، ترتيب زيارتين له إلى موسكو وكييف.
على وقع الحرب.. الأمم المتحدة: غوتيريش يلتقي الرئيس الروسي بموسكو الثلاثاء
بوتين وغوتيريش في اجتماع على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2019 / Reuters
22 أبريل 2022

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته نائبة المتحدث باسم الأمين العام، إيري كونيكو، في نيويورك، اعتذرت خلاله عن بيان سابق قال إن اللقاء سيجري الاثنين.

وقالت المسؤولة الأممية: "نعتذر بشدة لكم عن هذا الخطأ (..) الأمين العام سيكون موجوداً في موسكو يوم الثلاثاء 26 أبريل (نيسان) الجاري، وليس يوم الاثنين كما أبلغناكم من قبل".

وأضافت أن غوتيريش "سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، كما سيعقد اجتماعاً حراً وغداء عمل مع وزير الخارجية سيرغي لافروف".

وحول لقائه المرتقب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير​​​​​​​ زيلينسكي، أفادت كونيكو: "مازلنا نعمل مع الجانب الأوكراني بشأن تحديد جدول زيارة الأمين العام إلى كييف (..) لا يوجد لدينا الآن ما يمكن أن نعلنه لكم في هذا الصدد".

وكان غوتيريش قد طلب في رسالتين منفصلتين بعث بهما إلى بعثتي روسيا وأوكرانيا لدى المنظمة الدولية، الأربعاء، ترتيب زيارتين له إلى موسكو وكييف للاجتماع مع الرئيسين الروسي بوتين، والأوكراني زيلينسكي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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