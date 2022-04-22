قالت صحيفة "اندبندنت" The Indepednt البريطانية، الجمعة، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفض استخدام مروحية روسية الصنع، خلال زيارته لنيودلهي، والتي شملت حفل افتتاح لمصنع دشنته شركة بريطانية.

وحسب الصحيفة، فقد رفض جونسون استخدام مروحية روسية الصنع لنقله إلى حفل افتتاح مصنع تابع لشركة تصنيع معدات البناء البريطانية JCB، في ولاية غوجارات الهندية.

من جانبها ذكرت صحيفة "تايمز أوف إينديا"‏ الهندية، أن فريقاً بريطانياً قد وصل إلى الهند قبل الزيارة بـ3 أيام، وطلب استبدال المروحية روسية الصنع بطائرة أمريكية.

ووفقاً للصحيفة الهندية، فقد أحضرت الحكومة طائرة من طراز شينوك تتسع لـ30 مقعداً من قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي في شانديغار لتقل جونسون.

ووصلت الطائرة من طراز شينوك إلى عاصمة الولاية بعد رحلة استغرقت ست ساعات يوم الأربعاء.

ونقلت "إندبندنت" عن مصدر بريطاني، قوله إن الخلاف حول المروحية كان أصعب جانب في التخطيط للزيارة.

ومن غير الواضح ما إذا كان طلب تغيير المروحية لأسباب أمنية، أو بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

يذكر أن الهند ظلت رغم علاقتها القوية بأمريكا، بمعزل عن سياسة فرض عقوبات على روسيا، ورفضت الضغط الغربي، بل عززت علاقاتها مع موسكو منذ الهجوم على أوكرانيا، واشترت كميات إضافية من الغاز الروسي.