سياسة
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يتقن العربية وخدم بقطر والعراق.. تعرّف مرشح بايدن لمنصب السفير لدى السعودية
ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح مايكل راتني ليتسلم منصب السفير الأمريكي فوق العادة لدى السعودية.
يتقن العربية وخدم بقطر والعراق.. تعرّف مرشح بايدن لمنصب السفير لدى السعودية
يتقن العربية وخدم بقطر والعراق.. تعرّف مرشح بايدن لمنصب السفير لدى السعودية / AFP
22 أبريل 2022

رشَّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، السفير مايكل راتني سفيراً جديداً لدى السعودية.

وسبق أن شغل راتني منصب قنصل عام في القدس، وهو يتقن اللغة العربية، كما عمل دبلوماسيّاً في العراق ولبنان والمغرب وقطر.

وكانت الولايات المتحدة قد عينت مايكل راتني مبعوثاً لها إلى سوريا منذ بدء قمع النظام الأسد للثورة السورية عام 2011 في مسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة.

وحتى عام 2012، كان مايكل راتني يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للإعلام الدولي، كما تولى قبل ذلك منصب المتحدث باسم مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية.

وحصل راتني، على البكالوريوس من جامعة بوسطن، والماجستير من جامعة جورج واشنطن.

وسبق له أن عمل نائباً لرئيس البعثة في السفارة الأمريكية لدى قطر، كما شغل مناصب في السفارة الأمريكية في مكسيكو سيتي، وبغداد وبيروت وكازابلانكا وبريدج تاون وواشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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