رشَّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، السفير مايكل راتني سفيراً جديداً لدى السعودية.

وسبق أن شغل راتني منصب قنصل عام في القدس، وهو يتقن اللغة العربية، كما عمل دبلوماسيّاً في العراق ولبنان والمغرب وقطر.

وكانت الولايات المتحدة قد عينت مايكل راتني مبعوثاً لها إلى سوريا منذ بدء قمع النظام الأسد للثورة السورية عام 2011 في مسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة.

وحتى عام 2012، كان مايكل راتني يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للإعلام الدولي، كما تولى قبل ذلك منصب المتحدث باسم مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية.

وحصل راتني، على البكالوريوس من جامعة بوسطن، والماجستير من جامعة جورج واشنطن.

وسبق له أن عمل نائباً لرئيس البعثة في السفارة الأمريكية لدى قطر، كما شغل مناصب في السفارة الأمريكية في مكسيكو سيتي، وبغداد وبيروت وكازابلانكا وبريدج تاون وواشنطن.