جدَّدَ الرئيسُ الأمريكيُّ دونالد ترمب، تَمسُّكَهُ بمخطَّطِ الاستيلاءِ على قِطاعِ غزةَ، فيما أبدى العاهلُ الأردنيُّ عبدُ اللهِ الثاني استعدادَهُ لمناقَشةِ الخِياراتِ المتاحةِ وتَرقُّبَ خُطَّةٍ من مِصرَ بشأنِ ذلك.

أكَّدَتِ السعوديةُ رفْضَهَا القاطعَ لـ"التصريحاتِ الإسرائيليةِ المتطرفةِ" بشأنِ تهجيرِ الشعبِ الفَِلسطينيِّ من أَرضِهِ، وأشارَتْ إلى أنَّ السلامَ الدائمَ في المِنطَقةِ لن يتحقَّقَ إلا بقَبُولِ مبدأِ التعايُشِ السِّلْمِيِّ من خِلالِ حلِّ الدولتينِ.

كشَفَتْ عائلةُ حسام أبو صفية مديرِ مستشفى كمال عدوان شماليَّ قطاعِ غزةَ، عن تَعرُّضِهِ للتعذيبِ الشديدِ والتجويعِ في سجونِ الاحتلالِ. كما أشارَ محاميه إلى إمكانيةِ الإفراجِ عنهُ ضِمنَ اتفاقِ تَبادُلِ الأسرى، لعدمِ وجودِ أيِّ قضيةٍ ضِدَّهُ.