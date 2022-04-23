سياسة
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مالي تعثر على مقبرة جماعية قرب قاعدة سابقة للجيش الفرنسي
عثر الجيش المالي الجمعة على مقبرة جماعية بالقرب من قاعدة غوسي التي أعادها الجيش الفرنسي مؤخراً. وبينما تتهم باماكو الفرنسيين بترك هذه المقبرة خلفهم تدعي فرنسا أنها هجمة إعلامية تشارك فيها فاغنر الروسية لتشويه الجيش الفرنسي.
مالي تعثر على مقبرة جماعية قرب قاعدة سابقة للجيش الفرنسي
مالي تعثر على مقبرة جماعية قرب قاعدة سابقة للجيش الفرنسي / AP
23 أبريل 2022

أعلن الجيش المالي مساء الجمعة عثوره على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل أربعة أيام في غوسي بشمال البلاد.

يأتي ذلك بعد ساعات على اتهام الجيش الفرنسي لمرتزقة روس من مجموعة فاغنر بالتلاعب بالمعلومات. وأكد الجيش الفرنسي أنه صوّر ما زعم أنهم مرتزقة روس يدفنون جثثاً قرب قاعدة غوسي لاتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.

وذكرت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان أنه "جرى العثور على جثث في حالة تحلُّل متقدم في مقبرة جماعية ليست بعيدة عن المعسكر الذي كانت تشغله سابقاً قوة برخان الفرنسية".

ولفت البيان إلى أن "حالة التحلل المتقدمة للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من تسليم القاعدة". وأضاف: "بالتالي فإن المسؤولية عن هذا العمل لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تُنسب" إلى القوات المسلحة المالية.

وأشار إلى أن تحقيقاً سيُفتح لتحديد كل التفاصيل المتعلقة بالمقبرة الجماعية.

وكانت هيئة الأركان الفرنسية حذرت الثلاثاء من أنها تتوقع "هجمات إعلامية" تستهدف تشويه سمعة الجيش الفرنسي بمناسبة تسليم قاعدة غوسي.

ويُظهر الفيديو الذي صوّره الجيش الفرنسي بطائرة مُسيرة مساء الخميس جنوداً منشغلين حول جثث يغطّونها برمال. وقد وصفته هيئة الأركان الفرنسية بأنه "هجوم إعلامي".

وفي إطار انسحابه من مالي الذي أعلِن عنه في فبراير/شباط سلم الجيش الفرنسي القوات المسلحة المالية رسمياً الثلاثاء قاعدة غوسي التي كانت تضم 300 جندي فرنسي.

وقررت باريس في فبراير/شباط الانسحاب من مالي في أجواء من تدهور الأمن على خلفية التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم الذي يتهمه الغربيون بالاستعانة بخدمات مجموعة فاغنر.

وتؤكد باماكو من جهتها وجود مدربين روس عاديين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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