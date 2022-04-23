سياسة
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اتفاق أوروبي جديد بشأن قواعد للمحتوى عبر الإنترنت.. علامَ ينص؟
توصلت دول الاتحاد الأوروبي والمشرّعون في التكتل إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها.
اتفاق أوروبي جديد بشأن قواعد للمحتوى عبر الإنترنت.. علامَ ينص؟
دول الاتحاد الأوروبي ومشرعون يتوصلون إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة للمحتوى عبر الإنترنت / Reuters
23 أبريل 2022

توصلت دول الاتحاد الأوروبي والمشرّعون في التكتل يوم الجمعة إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها.

جاء الاتفاق بعد مفاوضات استغرقت 16 ساعة.

وقانون الخدمات الرقمية هو الشق الثاني من استراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر للحد من هيمنة وحدة غوغل التابعة لألفابت، وميتا (فيسبوك سابقاً) وغيرهما من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

وقالت فيستاجر في تغريدة: "توصلنا إلى اتفاق بشأن قانون الخدمات الرقمية: القانون سيضمن أن ما يُعتبر غير قانوني في حالة عدم الاتصال بالشبكة يُنظر إليه أيضاً ويجري التعامل معه على أنه غير قانوني عبر الشبكة (الإنترنت)، ليس كشعار (ولكن) كواقع".

وتواجه الشركات بموجب قانون الخدمات الرقمية غرامات تصل إلى 6% من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي.

وأيّدت دول الاتحاد وعددها 27 والمشرعون الشهر الماضي القواعد التي طرحتها فيستاجر المسماة قانون الأسواق الرقمية التي قد تجبر جوجل وأمازون وأبل وميتا وميكروسوفت على تغيير ممارساتها الأساسية في أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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