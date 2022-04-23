سياسة
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وسط تصاعد التوتر.. إسرائيل تغلق معبر إيريز مع قطاع غزة اعتباراً من الأحد
أعلنت إسرائيل أنها تغلق معبر إيريز (بيت حانون)، معبرها الوحيد مع قطاع غزة للعمال اعتباراً من الأحد، بعد سلسلة صواريخ أطلقت من القطاع. وأضافت "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" أن "قرار إعادة فتح المعبر ستُدرس وفقاً لتقييم الأوضاع".
وسط تصاعد التوتر.. إسرائيل تغلق معبر إيريز مع قطاع غزة اعتباراً من الأحد
إسرائيل تغلق معبر إيريز مع قطاع غزة اعتباراً من الأحد بعد هجمات صاروخية / AA
23 أبريل 2022

أعلنت إسرائيل أنها تغلق معبر إيريز (بيت حانون)، معبرها الوحيد مع قطاع غزة للعمال اعتباراً من الأحد، بعد سلسلة صواريخ أطلقت من القطاع.

وإيريز هو المعبر الوحيد للأفراد بين قطاع غزة وإسرائيل. ويخضع القطاع الفقير الذي تحده مصر والبحر الأبيض المتوسط وإسرائيل، لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 15 عاماً.

وقال مكتب المتحدث باسم "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (كوغات): "في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، يوم الأحد لا يُفتح معبر إيريز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة".

وأضافت هذه الهيئة المكلفة شؤون الأراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "قرار إعادة فتح المعبر ستُدرس وفقاً لتقييم الأوضاع".

ومساء الجمعة أُطلق صاروخان من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، سقط أحدهما في حقل في الأراضي الإسرائيلية والثاني بالقرب من منزل في القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخاً ثالثاً أطلق في ساعة مبكرة من فجر السبت باتجاه إسرائيل.

ومساء الأربعاء أيضاً أعلنت السلطات الإسرائيلية أنّ صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في مدينة سديروت المحاذية للقطاع، من دون أن يسفر عن إصابات، لكنه أدى إلى أضرار في الممتلكات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنّ "صاروخاً أطلق من قطاع غزة باتجاه المدن الإسرائيلية".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن منظومة القبة الحديدية الدفاعية لم تنطلق لاعتراض الصاروخ المذكور.

ويعاني القطاع الفلسطيني المحاصر من معدل فقر يبلغ نحو 60% وبطالة مزمنة تبلغ نحو 50%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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