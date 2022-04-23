أعلنت السلطات العراقية السبت انطلاق عمليات عسكرية واسعة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في 5 محافظات بالبلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع في بيان بانطلاق "المرحلة الثانية من عملية "الإرادة الصلبة" بمحافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، لملاحقة داعش الإرهابي".

وأضافت أن "العملية انطلقت بمشاركة قوات من الجيش وحرس الحدود وقوات الرد السريع والحشد الشعبي".

وأوضحت أن "العملية تشمل إنزال قوات خاصة جواً بالطائرات المروحية لتنفيذ عمليات نوعية ونصب كمائن في عمق الصحراء بمحافظة الأنبار".

وأفادت بأن "هذه العملية تأتي بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية، وفقاً لمعلومات دقيقة من قبل الوكالات الاستخبارية".

وذكرت أن "هذه العملية انطلقت مع عمليات أخرى لملاحقة فلول التنظيم في محافظتَي ديالى وكركوك".

وجرت المرحلة الأولى من عملية "الإرادة الصلبة" بين 28 و30 مارس/آذار الماضي، وانتهت بتدمير 19 وكراً و6 أنفاق لـ"داعش" وضبط كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة الأخرى، وفق السلطات العراقية.

وعلى مدى أكثر من عام زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

ولايزال تنظيم "داعش" الإرهابي ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية في وقت تكافح به حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم بشن عمليات أمنية وعسكرية شمال البلاد وغربها وشرقها.

ومنذ مطلع العام الجاري كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش"، الذي تلقى الهزيمة في 2017 بخسارته ثلث مساحة البلاد الذي كان قد اجتاحها صيف عام 2014.