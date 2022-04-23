سياسة
2 دقيقة قراءة
العراق.. انطلاق عمليات عسكرية ضد "داعش" الإرهابي في 5 محافظات
أطلقت السلطات العراقية حملة عسكرية واسعة بعدة محافظات شمال البلاد وغربها وشرقها، لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذي لا يزال فلوله ينشطون ببعض المناطق في البلاد.
العراق.. انطلاق عمليات عسكرية ضد "داعش" الإرهابي في 5 محافظات
بغداد تطلق عملية عسكرية "واسعة" ضد تنظيم داعش الإرهابي / AA
23 أبريل 2022

أعلنت السلطات العراقية السبت انطلاق عمليات عسكرية واسعة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في 5 محافظات بالبلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع في بيان بانطلاق "المرحلة الثانية من عملية "الإرادة الصلبة" بمحافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، لملاحقة داعش الإرهابي".

وأضافت أن "العملية انطلقت بمشاركة قوات من الجيش وحرس الحدود وقوات الرد السريع والحشد الشعبي".

وأوضحت أن "العملية تشمل إنزال قوات خاصة جواً بالطائرات المروحية لتنفيذ عمليات نوعية ونصب كمائن في عمق الصحراء بمحافظة الأنبار".

وأفادت بأن "هذه العملية تأتي بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية، وفقاً لمعلومات دقيقة من قبل الوكالات الاستخبارية".

وذكرت أن "هذه العملية انطلقت مع عمليات أخرى لملاحقة فلول التنظيم في محافظتَي ديالى وكركوك".

وجرت المرحلة الأولى من عملية "الإرادة الصلبة" بين 28 و30 مارس/آذار الماضي، وانتهت بتدمير 19 وكراً و6 أنفاق لـ"داعش" وضبط كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة الأخرى، وفق السلطات العراقية.

وعلى مدى أكثر من عام زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

ولايزال تنظيم "داعش" الإرهابي ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية في وقت تكافح به حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم بشن عمليات أمنية وعسكرية شمال البلاد وغربها وشرقها.

ومنذ مطلع العام الجاري كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش"، الذي تلقى الهزيمة في 2017 بخسارته ثلث مساحة البلاد الذي كان قد اجتاحها صيف عام 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us