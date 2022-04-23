سياسة
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كييف تنتظر دبابات من بولندا وزيلينسكي: أخيراً استلمنا الأسلحة التي طلبناها
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحلفاء يقدمون أخيراً الأسلحة التي طلبتها كييف، فيما تعتزم بريطانيا إرسال مجموعة من دبابات تشالنجر إلى بولندا مما يتيح للأخيرة منحها لأوكرانيا لاستخدامها في قتال القوات الروسية.
كييف تنتظر دبابات من بولندا وزيلينسكي: أخيراً استلمنا الأسلحة التي طلبناها
الدبابة البريطانية تشالنجر (أرشيفية) / EFE
23 أبريل 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن الحلفاء يقدمون أخيراً الأسلحة التي طلبتها كييف، مضيفاً أن تلك الأسلحة ستساعد في الحفاظ على أرواح الآلاف.

وفي كلمة مصورة أذيعت في وقت متأخر من الليل قال زيلينسكي أيضاً إن "التصريحات التي أدلى بها قائد روسي في وقت سابق من اليوم عن الحاجة إلى الوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تحتله روسيا في مولدوفا تشير إلى أن روسيا تريد غزو دول أخرى".

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة "

إندبندنت

" أن بريطانيا تعتزم إرسال مجموعة من دبابات تشالنجر إلى بولندا مما يتيح للأخيرة منح أوكرانيا دبابات سوفيتية الصنع من طراز T-72 لاستخدامها في قتال القوات الروسية.

وحسب خبراء فإن إرسال دبابات تشالنجر-2 إلى بولندا لإرسال وارسو دبابات T-72 إلى أوكرانيا سيمنع استفزاز موسكو باعتبار الدبابات السوفيتية ستستخدم في الدفاع.

ووضع جونسون خططًا لـ"ضمان أمني" جديد طويل الأمد لأوكرانيا بعد نهاية الحرب، والذي لن يصل إلى حد قبول عضوية كييف في حلف الناتو، لكنه سيكون قاسياً بما يكفي لردع موسكو عن تكرار الهجوم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن الضمان من شأنه أن "يضمن أن أراضيهم محصنة لدرجة تجعلها منيعة"، من دون الاعتماد على المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي القائل بأن الاعتداء على أي دولة عضو في الناتو سيكون اعتداء على بقية الأعضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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