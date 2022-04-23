أعلنت السلطات الأوكرانية استئناف محاولات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة من القوات الروسية السبت.

وقالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك عبر تطبيق تليغرام ستكون محاولة جديدة لإجلاء النساء والأطفال والمسنين من مدينة ماريوبول الاستراتيجية المحاصرة منذ أسابيع من القوات الروسية.

وأعلن الكرملين في وقت سابق أن ماريوبول "حُررت" باستثناء مصنع الصلب في آزوفستال، آخر جيب للمقاومة تتحصن فيه القوات الأوكرانية.

وأوضحت فيريشوك أنه "إذا سارت الأمور وفقاً للخطة"، فإن الإخلاء في ماريوبول سيبدأ ظهر السبت.

تجدر الإشارة إلى أن عدة محاولات سابقة لإجلاء المدنيين من المدينة الساحلية الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا باءت بالفشل.

تدمير أهداف عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت تدمير 66 هدفاً عسكرياً أوكرانياً وإسقاط طائرة من طراز سو-25 الليلة الماضية.

جاء ذلك حسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف.

وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية قصفت 11 منشأة عسكرية في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو، ما أدى إلى تدمير 66 هدفاً عسكرياً وإسقاط طائرة من طراز "سو25" وصاروخين من طراز "توتشكا أو"، وتدمير 3 طائرات هليكوبتر من طراز مي-8 في مطار صغير بمنطقة خاركيف بأوكرانيا.

وأضاف أن الضربات أدت أيضاً إلى مقتل جنود سريتين وتدمير 25 قطعة من المدرعات والمركبات.

ولم يصدر رد حتى الآن من كييف بشأن ما أعلنته روسيا.

"تنسحب لتعيد تنظيم صفوفها"

قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية في تصريحات تليفزيونية إن القوات الروسية واصلت اليوم السبت قصف جميع المدن التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في المنطقة الواقعة شرق البلاد وإنها تكثف القصف.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تنسحب من بعض التجمعات السكنية هناك لتعيد تنظيم صفوفها، لكن هذه الخطوة لا ترقى إلى انتكاسة خطيرة.

وتنفي روسيا استهداف المناطق السكنية.