سياسة
3 دقيقة قراءة
مع استئناف إجلاء مدنيي ماريوبول.. روسيا تعلن تدمير 66 هدفاً أوكرانياً
أعلنت السلطات الأوكرانية استئناف محاولات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة، في وقت أعلنت به روسيا تدمير 66 هدفاً عسكرياً أوكرانياً، وإسقاط طائرة من طراز سو-25 الليلة الماضية.
مع استئناف إجلاء مدنيي ماريوبول.. روسيا تعلن تدمير 66 هدفاً أوكرانياً
روسيا: دمرنا 66 هدفاً عسكرياً أوكرانياً الليلة الماضية / AA
23 أبريل 2022

أعلنت السلطات الأوكرانية استئناف محاولات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة من القوات الروسية السبت.

وقالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك عبر تطبيق تليغرام ستكون محاولة جديدة لإجلاء النساء والأطفال والمسنين من مدينة ماريوبول الاستراتيجية المحاصرة منذ أسابيع من القوات الروسية.

وأعلن الكرملين في وقت سابق أن ماريوبول "حُررت" باستثناء مصنع الصلب في آزوفستال، آخر جيب للمقاومة تتحصن فيه القوات الأوكرانية.

وأوضحت فيريشوك أنه "إذا سارت الأمور وفقاً للخطة"، فإن الإخلاء في ماريوبول سيبدأ ظهر السبت.

تجدر الإشارة إلى أن عدة محاولات سابقة لإجلاء المدنيين من المدينة الساحلية الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا باءت بالفشل.

تدمير أهداف عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت تدمير 66 هدفاً عسكرياً أوكرانياً وإسقاط طائرة من طراز سو-25 الليلة الماضية.

جاء ذلك حسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف.

وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية قصفت 11 منشأة عسكرية في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو، ما أدى إلى تدمير 66 هدفاً عسكرياً وإسقاط طائرة من طراز "سو25" وصاروخين من طراز "توتشكا أو"، وتدمير 3 طائرات هليكوبتر من طراز مي-8 في مطار صغير بمنطقة خاركيف بأوكرانيا.

وأضاف أن الضربات أدت أيضاً إلى مقتل جنود سريتين وتدمير 25 قطعة من المدرعات والمركبات.

ولم يصدر رد حتى الآن من كييف بشأن ما أعلنته روسيا.

"تنسحب لتعيد تنظيم صفوفها"

قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية في تصريحات تليفزيونية إن القوات الروسية واصلت اليوم السبت قصف جميع المدن التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في المنطقة الواقعة شرق البلاد وإنها تكثف القصف.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تنسحب من بعض التجمعات السكنية هناك لتعيد تنظيم صفوفها، لكن هذه الخطوة لا ترقى إلى انتكاسة خطيرة.

وتنفي روسيا استهداف المناطق السكنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us