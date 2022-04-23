كشفت وسائل إعلام إيرانية السبت عن انعقاد الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد بعد توقف لأشهر، لإصلاح علاقات البلدين.

وذكر موقع نور نيوز الذي تديره الحكومة أن الجولة الخامسة من المحادثات بين طهران والرياض عقدت مؤخراً بالعاصمة العراقية بغداد، وتشكّلت صورة أوضح لإحياء علاقات البلدين.

وأوضح الموقع أنه كان لمسؤولين عراقيين وعمانيين رفيعين دور مهم بعقد الاجتماعات بين ممثلي طهران والرياض.

وبحث الطرفان خلال خمس جولات من المحادثات التحديات الرئيسية في سبيل إحياء العلاقات بين البلدين، وفق الموقع الإيراني.

ومن جانبه أكد مسؤول حكومي عراقي أيضاً أن "المحادثات استؤنفت الخميس الماضي فعلاً في بغداد"، من دون أي تفاصيل إضافية.

وقد قطعت العلاقات بين القوتين النافذتين في منطقة الخليج منذ مطلع 2016، إلا أن البلدين الذين يقفان على طرفي نقيض في مختلف الملفات الإقليمية، أجريا خلال العام الماضي أربعة لقاءات حوارية بهدف تحسين العلاقات، استضافها العراق بتسهيل من رئيس وزرائه مصطفى الكاظمي.

ويعود اللقاء الأخير بين الجانبين إلى سبتمبر/أيلول 2021. وكان من المتوقع أن تعقد جلسة خامسة في مارس/آذار.

إلا أن تقارير صحفية تحدثت في حينه عن قرار إيراني بـ"تعليق" المشاركة في الحوار بعد إعدام السعودية عشرات الأشخاص بينهم العديد من أفراد الأقلية الشيعية، علما بأن الإعلام الرسمي بطهران اكتفى وقتها بالقول إنه لم يجرِ تحديد أي موعد لجلسة جديدة.

ولكن بمارس/آذار الماضي رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بتصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن علاقات الجوار بين المملكة وإيران، معتبراً أنها تظهر "رغبة" الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

وخلال زيارة لطهران منتصف أبريل/نيسان الجاري أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن أمله في أن "نصل إلى مراحل أخرى من هذا الحوار وننقل الحوار من حوارات مغلقة أو حوارات سرية أو حوارات على المستوى الأمني إلى حوارات دبلوماسية وعلنية".