أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد ما لا يقل عن 50 إرهابياً من تنظيم PKK\YPG رداً على استشهاد شرطي في منطقة عملية درع الفرات شمالي حلب.

وذكرت الوزارة في بيان السبت أن قواتها شنّت عملية واسعة رداً على استشهاد شرطي تركي وإطلاق نيران على مناطق تضم قواعد تابعة للجيش التركي.

وأوضحت أن المدافع قصفت مواقع إرهابيي تنظيم YPG ثم شنت قوات الكوماندوز عملية واسعة النطاق في المنطقة.

وأضافت أ ن العملية المستمرة أسفرت حتى الآن عن تحييد 50 إرهابياً.

وتوعدت الوزارة بالرد بالمثل على جميع أنواع الهجمات والمضايقات التي تستهدف المنطقة.

وأكدت أنها لن تسمح أبداً بزعزعة أجواء الأمن والأمان التي أُرسيت بفضل عمليات القوات المسلحة التركية.

والجمعة أعلنت المديرية العامة للأمن التركي استشهاد شرطي من القوات الخاصة، إثر هجوم صاروخي نفّذه إرهابيون في منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية درع الفرات التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016 تطهير 2055 كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمالي سوريا من العناصر الإرهابية.