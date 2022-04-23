بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، اليوم السبت، مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أهمية إعلان وقف إطلاق النار بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن أقار أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.

وشدد أقار خلال الاتصال على أهمية إعلان وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

وبحث الجانبان ضمان النقل الآمن لطائرتي "A400M" العالقتين والسفن التجارية المنتظرة في الموانئ الأوكرانية أيضاً.

وأكد أقار أن تركيا ستواصل القيام بدورها في المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".