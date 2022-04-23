سياسة
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على متنها 26 شخصاً.. اليابان تكثّف البحث عن سفينة سياحية مفقودة
يُجري حرس السواحل الياباني علميات بحث واسعة أملاً في العثور عن سفينة سياحية كانت تُقلّ 26 شخصاً بعد تسع ساعات من إرسالها بلاغاً بأنها تتعرض للغرق قبالة جزيرة هوكايدو الواقعة شمال اليابان.
على متنها 26 شخصاً.. اليابان تكثّف البحث عن سفينة سياحية مفقودة
كانت السفينة في منطقة شبه جزيرة شيريتوكو عند الطرف الشمالي لأقصى جزر شمال اليابان / AP
23 أبريل 2022

قال مسؤول إن حرس السواحل الياباني استخدم طائرتين وزوارق دورية اليوم السبت في البحث عن سفينة سياحية تُقلّ 26 شخصاً بعد تسع ساعات من إرسالها بلاغاً بأنها تتعرض للغرق قبالة جزيرة هوكايدو الواقعة في شمال اليابان.

وقال المسؤول إن حرس السواحل تلقى بلاغاً من طاقم السفينة "كازو 1" عند نحو الساعة الواحدة والربع مساء (04:15 بتوقيت غرينتش) بأن المياه تتدفق إلى السفينة وأنها بدأت الغرق.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء، أن آخر اتصال من السفينة كان عند نحو الساعة الثالثة مساءً عندما أبلغت الشركة المُشغّلة لها بأنها تميل بزاوية 30 درجة.

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون العامة NHK إن الطاقم قال إن ركاب السفينة يرتدون سترات نجاة.

وقال مسؤول حرس السواحل إن 24 راكباً، بينهم طفلان، كانوا على متن السفينة التي يشغّلها طاقم مكوّن من فردين.

ولم يرد أحد على الاتصالات الهاتفية بمكتب الشركة المشغلة لسفينة التنزه كازو 1.

وقال المسؤول إن حرس السواحل ظلّ يبحث عن السفينة المختفية حتى الساعة العاشرة والنصف مساء.

وقالت وسائل إعلام إن حرس السواحل دفع بخمسة زوارق دورية وطائرتين للبحث عن السفينة والركاب وإنه طلب المساعدة من قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وقالت كي ودو نقلاً عن مطّلعين على الأمر إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أصدر تعليمات للسلطات باستخدام جميع الوسائل المتاحة في عمليات البحث.

وكانت السفينة في منطقة شبه جزيرة شيريتوكو عند الطرف الشمالي لأقصى جزر شمال اليابان، ويُعتقد أنها شوهدت عندما تعرّضت للمشاكل قرب شلالات كاشينو وهي مقصد سياحي شهير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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