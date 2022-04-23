سياسة
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روسيا تحقق بوجود قوات نخبة بريطانية بأوكرانيا وزيلينسكي: نريد زيادة الدعم
نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن مصدر أمني روسي قوله إنه خبراء من القوات الخاصة البريطانية أُرسلوا إلى غرب أوكرانيا.
روسيا تحقق بوجود قوات نخبة بريطانية بأوكرانيا وزيلينسكي: نريد زيادة الدعم
روسيا تحقق في تقرير إعلامي عن قوات بريطانية خاصة في أوكرانيا / Others
23 أبريل 2022

قالت أعلى هيئة تحقيق رسمية في روسيا اليوم السبت إنها تحقق في تقرير إعلامي روسي يزعم نشر نحو 20 عضواً من القوات الخاصة البريطانية في منطقة لفيف غرب أوكرانيا.

وهذه القوات الخاصة من قوات النخبة العسكرية البريطانية المدربة على تنفيذ عمليات خاصة والمراقبة ومكافحة الإرهاب.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إنها ستتابع التقرير الذي أفاد بإرسالهم "لمساعدة الأجهزة الخاصة الأوكرانية في تنظيم أعمال تخريبية في أراضي أوكرانيا".

وفي السياق، قال أندريه سيبيجا نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن زيلينسكي تحدث مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن "مرحلة جديدة" من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بما في ذلك تقديم الأسلحة الثقيلة.

وقال سيبيجا للتلفزيون الرسمي إن الزعيمين تحدثا أيضاً في الاتصال الهاتفي عن المزيد من الدعم المالي لأوكرانيا.

وقالت بريطانيا إنها أرسلت مدربين عسكريين إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام لتدريب القوات المحلية على استخدام الأسلحة المضادة للدبابات، لكن الحكومة البريطانية قالت في 17 فبراير/شباط الماضي، أي قبل أسبوع من الهجوم الروسي، إنها سحبت جميع القوات باستثناء القوات اللازمة لحماية السفير البريطاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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