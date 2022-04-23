سياسة
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إعلام إيراني: استئناف المحادثات السعودية-الإيرانية في بغداد بأجواء إيجابية
كشفت وسائل إعلام إيرانية، السبت، عن انعقاد الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية مؤخراً في العاصمة العراقية بغداد، من أجل إصلاح العلاقات بين البلدين.
إعلام إيراني: استئناف المحادثات السعودية-الإيرانية في بغداد بأجواء إيجابية
حسب وسائل إعلام إيرانية فقد استأنفت إيران محادثاتها مع السعودية / AA
23 أبريل 2022

استأنفت إيران، السبت، محادثاتها مع السعودية بعد أشهر من تعليق المحادثات السرية التي توسطت فيها بغداد.

وذكر موقع "نور نيوز" الذي تديره الحكومة في إيران أن الجولة الخامسة من المحادثات بين طهران والرياض عقدت مؤخراً في العاصمة العراقية بغداد، وتشكّلت صورة أوضح لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين.

وأوضح الموقع أنه كان لمسؤولين عراقيين وعمانيين رفيعين دورا مهما في عقد الاجتماعات المشتركة بين ممثلي طهران والرياض.

وبحث الطرفان خلال خمس جولات من المحادثات التحديات الرئيسية في سبيل إحياء العلاقات بين البلدين، وفق الموقع الإيراني

ووفق معلومات تلقاها موقع "نور نيوز"، فإن أجواء إيجابية خيمت على الاجتماع الأخير بين الطرفين السعودي والإيراني، رغم عدم وجود إعلان رسمي حول ما توصّلت له الجولة الأخيرة من المحادثات.

ولفت الموقع إلى أن الأجواء الإيجابية للمحادثات تبعث الآمال لدى البلدين لاتخاذ خطوة نحو إحياء العلاقات.

ومن المرتقب عقد اجتماع مشترك بين وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في الأيام القادمة، بحسب المصدر نفسه.

وفي يناير/كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.

وتتهم دول خليجية، تتقدمها السعودية، إيران بامتلاك "أجندة شيعية" توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها العراق واليمن ولبنان وسوريا، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حُسن الجوار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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