غرق قارب يقل نحو ستين شخصاً السبت قبالة سواحل شمال لبنان، وفق ما أعلن الصليب الأحمر.

وقال الصليب الأحمر في بيان: "غرق زورق وعلى متنه حوالي 60 شخصاً. وجّه الصليب الأحمر اللبناني 7 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس" في شمال البلاد.

من جهته، قال وزير النقل اللبناني لوكالة رويترز إن فتاة توفيت وجرى إنقاذ أكثر من 40 في الحادث، فيما لم يحدد الصليب الأحمر ما إذا كانوا مهاجرين يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير نظاميّ.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الزورق انطلق من جهة القلمون وتعرض للغرق قرب جزر الرنكين قبالة طرابلس.

وأشارت إلى أن الجيش اللبناني يعمل على إنقاذ ركاب الزورق بعد تحديد مكانهم.

وطلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من الأجهزة المختصة الاستنفار لإنقاذ الركاب، حسب تقرير بثته وكالة الأنباء اللبنانية.

وأشار التقرير إلى أن "الزورق كان يقل ركاباً وانطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون بجوار طرابلس شمالي لبنان".

ويعاني لبنان أزمة مالية غير مسبوقة يقول البنك الدولي إنها على نطاق تشهده عادة دول تعيش حروباً.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 1570 شخصاً، من بينهم 186 لبنانياً، غادروا لبنان أو حاولوا المغادرة بشكل غير نظامي عن طريق البحر بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ويتجه أغلب المهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي التي تبعد 175 كيلومتراً عن سواحل لبنان.

وبلغ عدد هؤلاء المهاجرين عام 2019 نحو 270 بينهم 40 لبنانياً.

يذكر أن معظم الذين يحاولون مغادرة لبنان عن طريق البحر هم من اللاجئون السوريون، لكن أعداد اللبنانيين بينهم في تزايد، وفق تقارير إعلامية.