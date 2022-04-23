سياسة
3 دقيقة قراءة
باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه
توج نادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم رغم تعادله اليوم السبت 1-1 أمام ضيفه لانس في المرحلة 34 من المسابقة.
باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه
باريس سان جيرمان يعادل الرقم القياسي بحصد لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة / Others
23 أبريل 2022

عادَلَ باريس سان جيرمان الرقم القياسي بحصد لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد التعادل 1-1 مع عشرة لاعبين من ضيفه لانس، أمس السبت.

وتقدم ليونيل ميسي لصاحب الأرض قبل أن يدرك كورنتين جان التعادل للانس، ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 78 نقطة قبل أربع جولات من النهاية متقدماً بفارق 16 نقطة على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب والذي يحل ضيفاً على ستاد رانس، اليوم الأحد.

ونال فريق العاصمة الفرنسية ثمانية من آخر عشرة ألقاب للدوري، ولم يحرمه من اللقب سوى موناكو في 2017 وليل في العام الماضي.

وأصبح باريس سان جيرمان يتقاسم الرقم القياسي مع سانت إيتيين الذي نال عشرة ألقاب في الفترة ما بين 1957 و1981.

لكن اللقب لم يكن كافياً، إذ غادرت مجموعة من جماهير باريس سان جيرمان الملعب قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة تعبيراً عن إحباطها بالخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وودع الفريق الفرنسي دوري الأبطال عندما فرط في تفوقه 2-صفر في النتيجة الإجمالية ليخسر 3-2 أمام ريال مدريد في غضون 15 دقيقة.

ولم تظهر بعض الجماهير دعمها للفريق على الرغم من الفوز بآخر أربع مباريات في الدوري وتسجيل 16 هدفاً.

وتعرض باريس سان جيرمان لضغط مبكر قبل أن يبدأ في العودة في الدقيقة 20 بعد تعاون بين ميسي وكيليان مبابي ونيمار ليسدد اللاعب البرازيلي كرة منخفضة مرت إلى خارج الملعب.

وأنقذ الحارس جان-لوي ليكا كرة من أشرف حكيمي، وأهدر مبابي فرصتين، لكن لانس شكل خطورة عبر سيكو فوفانا وجوناتان كلوس.

وأطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضد باريس سان جيرمان بنهاية الشوط الأول.

وحصل دانسو على إنذار آخر لعرقلة نيمار ليُطرد في الدقيقة 57.

ومن الركلة الحرة أنقذ ليكا تسديدة رائعة من ميسي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 68 بتسديدة من 25 متراً بعد تمريرة من نيمار.

وهتفت مجموعة من الجماهير باسم ميسي لكن مجموعة أخرى تركت الملعب بعد ذلك بسبع دقائق.

وألقى ذلك بسحابة كئيبة على الاحتفالات باللقب الوحيد للنادي هذا الموسم، والذي بسببه أصبح ماركو فيراتي اللاعب الوحيد الذي يحرز لقب الدوري الفرنسي ثماني مرات.

وما زال لانس، الفائز بآخر ثلاث مباريات، ينافس على إنهاء الموسم بين أول ثلاثة مراكز إذ يحتل المركز السابع وله 54 نقطة متأخراً بخمس نقاط عن موناكو الذي انتصر 4-1 على مضيفه سانت إيتيين في وقت سابق من اليوم.

وكانت المباراة باستاد جيفري جيشار توقفت لنحو نصف ساعة بعد إشعال الألعاب النارية في المدرجات.

ويأتي أولمبيك ليون ثامنا برصيد 52 نقطة عقب تغلبه 5-2 على مونبلييه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us