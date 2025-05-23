سياسة
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ضغوطات أمريكية على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية "بشكل أحادي"
تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على دول الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية بشكل أحادي، كما اقترح بقية الشركاء التجاريين لواشنطن.
ضغوطات أمريكية على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية "بشكل أحادي"
ترمب يعلن بالبيت الأبيض فرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي / AFP
23 مايو 2025

وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن المفاوضين التجاريين لترمب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأمريكية.

ووفقاً للصحيفة، قال المفاوضون إنه من دون تنازلات لن يحرز التكتل تقدماً في المحادثات الرامية لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20%.

ولم يقدّم  الاتحاد الأوروبي سوى تخفيضات متبادلة في الرسوم الجمركية، بدلاً من خفضها بشكل أحادي، ما أثار استياء الولايات المتحدة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، فرضت الولايات المتحدة، رسوماً جمركية بنسبة 20% على معظم السلع الأوروبية، لكنها خفّضتها إلى النصف حتى 8 يوليو/تموز القادم، لإتاحة الوقت للمفاوضات.

واحتفظت برسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات، في انتظار اتخاذ إجراءات مماثلة على الأدوية وسلع أخرى.

مصدر:TRT Arabi
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