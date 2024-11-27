تركيا
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أردوغان يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ويؤكد العمل على وقف المجازر في غزة
رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي بدأ سريانه فجر اليوم.
أردوغان يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ويؤكد العمل على وقف المجازر في غزة
أردوغان يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ويؤكد العمل على وقف المجازر في غزة / AA
27 نوفمبر 2024

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي.

وقال أردوغان: "ننتظر من جميع الأطراف وخصوصاً إسرائيل الوفاء بمسؤولياتها حرفياً في ما يتعلق بالحفاظ على الهدوء في الميدان".

وأكد أن تركيا مستعدة لتقديم شتى أنواع المساهمات لوقف المجازر في غزة وإرساء وقف إطلاق النار فيها، مشيراً إلى جهودها لتعزيز دورها بوصفها أحد أعمدة السياسة العالمية.

وشدد أردوغان على أن المنطقة بشمالها وجنوبها تحترق في دوامة الحروب والصراعات والمجازر والاضطهاد.

وتابع: "نعمل جاهدين لحل جميع الأزمات في جغرافيتنا، بما في ذلك الحرب الروسية-الأوكرانية التي تجاوزت يومها الألف، والإبادة الجماعية في غزة التي دخلت شهرها الرابع عشر".

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل عند الرابعة فجر الأربعاء بتوقيت بيروت (+2 ت.غ)، لينهي معارك بين الجانبين استمرت منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واتسع نطاقها في الشهرين الأخيرين.

​وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و823 قتيلاً و15 ألفاً و859 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الثلاثاء.



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