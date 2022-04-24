أعلنت الأمم المتحدة فجر الأحد أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة غداً الاثنين، وذلك قبل سفره الثلاثاء إلى موسكو للاجتماع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأعلنت نائبة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إيري كونيكو بمؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الجمعة أن الأمين العام سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الثلاثاء، كما سيعقد اجتماعاً آخر وغداء عمل مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وذكر البيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيكون في استقبال الأمين العام للأمم المتحدة لدى وصوله إلى تركيا.

وفي بيان أصدره مكتب الأمين العام السبت أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الخميس.

وكان غوتيريش طلب في رسالتين منفصلتين بعث بهما إلى بعثتَي روسيا وأوكرانيا لدى المنظمة الدولية الأربعاء ترتيب زيارتين له إلى موسكو وكييف للاجتماع مع الرئيسين الروسي بوتين والأوكراني زيلينسكي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.