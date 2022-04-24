شارك عشرات السبت في وقفات احتجاجية متفرقة بمدن مختلفة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وللمطالبة بإعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" الوحيدة بالبلاد والمتوقفة منذ سنوات.

وجاءت هذه الوقفات استجابة لنداء "الجبهة الاجتماعية المغربية" (غير حكومية) والنقابة الوطنية لصناعات الغاز والبترول التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (إحدى أكبر النقابات العمالية).

وتظاهر عشرات بوقفة مركزية أمام مقر مصفاة "لاسامير" في مدينة المحمدية شمالي البلاد.

وشهدت مدن أخرى وقفات احتجاجية بسبب ارتفاع الأسعار، مثل الرباط وفاس وتازة وسلا والجديدة شمال المغرب ووجدة شمال شرقها.

وردد المتظاهرون شعارات تدعو للحد من ارتفاع الأسعار وإعادة تشغيل مصفاة لاسامير وتأميمها لضمان الأمن الطاقي للمملكة.

و"لاسامير" هي شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب ومتوقفة عن العمل وتوجد في طور التصفية القضائية منذ 2016، بعد ما عجزت عن تسديد ديونها وأصبح وضعها المالي مختلاً.

والجمعة دعا حزب "التقدم والاشتراكية" المعارض إلى تسوية وضعية مصفاة "لاسامير".

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته الكتلة النيابية للحزب في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) إلى الحكومة.

ولم يصدر تعقيب فوري من الحكومة إزاء هذه المطالب، لكن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى بايتاس قال نهاية مارس/آذار الماضي إن "لاسامير" موضوعها "تصفية قضائية".

وأبدى بايتاس حينها وهو الناطق باسم الحكومة أيضاً استعداد الأخيرة للتفاعل في حال صدور قرارات بشأن المصفاة.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت الحكومة عزمها تقديم دعم مباشر لبعض القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

وفي مارس/آذار الماضي قررت الحكومة تقديم دعم مالي يتراوح بين 100 و700 دولار للعاملين بقطاع النقل (لمرة واحدة) للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود.