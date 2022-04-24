سياسة
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في 3 أشهر فقط.. صادرات تركيا من الأثاث المنزلي تتجاوز مليار دولار
تجاوزت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلةً 1.1 مليار.
في 3 أشهر فقط.. صادرات تركيا من الأثاث المنزلي تتجاوز مليار دولار
الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والعراق وليبيا في مقدمة الدول المستوردة للموبيليا التركية / AA
24 أبريل 2022

تجاوزت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلةً 1.1 مليار.

وحسب بيانات اتحاد مصدرّي الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول الأحد زادت صادرات القطاع خلال الفترة المذكورة 27.5%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة 1.1 مليار دولار.

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والعراق وليبيا في مقدمة الدول المستوردة للموبيليا التركية.

من جانبه قال رئيس اتحاد مُصدرّي الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول أركان أوزكان إن القطاع يساهم بمليارات الدولارات في صادرات البلاد كل عام.

وأضاف أن النجاحات في الإنتاج والتصدير مكّن القطاع من الوصول إلى الصدارة في العديد من أسواق البلدان المتقدمة.

ويهدف قطاع الموبيليا التركي إلى تحقيق صادرات بقيمة 6 مليارات دولار بنهاية عام 2022، حسب الاتحاد التركي لمصنعّي الموبيليا.

وتعدّ ولايات اسطنبول وبورصة وأنقرة وقيصري وإزمير في مقدمة الولايات التركية الرائدة في صناعة الأثاث المنزلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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