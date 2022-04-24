سياسة
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أردوغان: منفتحون مبدئياً لضمانة المفاوضات الأوكرانية-الروسية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر بإيجابية من حيث المبدأ إلى الاضطلاع بضمانة محتملة في المفاوضات الأوكرانية-الروسية.
أردوغان: منفتحون مبدئياً لضمانة المفاوضات الأوكرانية-الروسية
وأكد أردوغان ضرورة إجلاء الجرحى والمدنيين من مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد / AP
24 أبريل 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر بإيجابية من حيث المبدأ إلى الاضطلاع بضمانة محتملة في المفاوضات الأوكرانية-الروسية.

وذكرت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية في بيان الأحد، أن أردوغان بحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آخر المستجدات في الحرب الروسية-الأوكرانية، ومسار المفاوضات بين البلدين.

وأكد أردوغان ضرورة إجلاء الجرحى والمدنيين من مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد.

وشدد على أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم اللازم لعملية المفاوضات الأوكرانية-الروسية بما في ذلك الوساطة، مبيناً أن بلاده تنظر بإيجابية من حيث المبدأ إلى مسألة الضمانة في هذا الإطار.

وشهدت إسطنبول أواخر مارس/آذار الماضي مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في "قصر دولمة بهتشه" الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفَي الأزمة.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" بسيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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