سياسة
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حتى منتصف النهار.. كم بلغت نسبة التصويت في الانتخابات الفرنسية؟
قالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد إن نسبة التصويت في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية ناهزت 26.41% حتى منتصف النهار، أي أقل بنقطتين تقريباً مقارنة بالدور الثاني من الاقتراع الرئاسي السابق في عام 2017.
حتى منتصف النهار.. كم بلغت نسبة التصويت في الانتخابات الفرنسية؟
بعد 4 ساعات.. نسبة التصويت بالانتخابات الفرنسية 26.41% (OTHER) / Others
24 أبريل 2022

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 2022 بلغت 26.41% بعد 4 ساعات من انطلاقها.

وقالت الوزارة في بيان إن نسبة التصويت بلغت 26.41%، عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت باريس (10:00 ت.غ.)، فيما بلغت في نفس الوقت من جولة انتخابات 2017 الثانية 28.23%.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (6:00 ت.غ.) أمام 48.7 مليون ناخب مسجل بينما تغلق الساعة السابعة مساء (17:00 ت.غ.) في المدن الصغيرة والثامنة (18:00 ت.غ.) في المدن الكبيرة.

ويختار الفرنسيون بين الرئيس المنتهية ولايته مرشح حزب "الجمهورية إلى الأمام" إيمانويل ماكرون، ومتزعمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان بعد حصولها على أعلى النتائج في الجولة الأولى.

وعند الساعة الحادية عشر صباحاً (9:00 ت.غ.)، صوتت لوبان في دائرتها هنين بومون بإقليم باس دو كاليه (شمال)، بعد جولة حيت خلالها أتباعها الذين تجمهروا أمام مكتب الاقتراع.

وقبلها أدلى مرشح الجولة الأولى عن حزب "فرنسا الأبية" جون لوك ميلانشون الذي احتل المرتبة الثالثة بـ21.95%، بصوته في مدينة مارسيليا.

كما صوتت كل من فاليري بيكريس، مرشحة الجمهوريين التي خرجت كذلك من الجولة الأولى محتلة المرتبة الخامسة بنسبة 4.78% وآن هيدالغو مرشحة الاشتراكيين التي حصلت على نسبة 1.26% من الأصوات.

وكان المرشحون الثلاثة أعلنوا بعد خروجهم من السباق الرئاسي التصويت في الجولة الثانية "ضد مارين لوبان" من خلال دعم ماكرون.

وفي وقت لاحق أدلى ماكرون بصوته في منطقة توكيه برفقة زوجته بريجيت.

ومن المرجح أن تصدر النتيجة الأولية في ساعة متأخرة الأحد، على أن تصدر النتائج النهائية غداً الاثنين.

والأربعاء المقبل 27 أبريل/نيسان الجاري أي بعد ثلاثة أيام من الاقتراع يصدر المجلس الدستوري بالبلاد قراره التصديق على النتائج النهائية ويعلن رئيس الدولة الجديد.

ويتجري دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى في 12 و19 يونيو/حزيران المقبل للانتخابات التشريعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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