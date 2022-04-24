سياسة
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سويسرا ترفض السماح لألمانيا بتزويد أوكرانيا بذخيرة من صنعها
لم تسمح السلطات السويسرية لألمانيا، بإرسال ذخائر من صنعها إلى أوكرانيا. وذلك بعد أن قررت حكومة أولاف شولتس الاستجابة لطلب شركة راينميتال بتصدير 100 دبابة من طراز ماردر إلى كييف.
سويسرا ترفض السماح لألمانيا بتزويد أوكرانيا بذخيرة من صنعها
شركة راينميتال الألمانية للصناعات الدفاعية / AFP
24 أبريل 2022

أفادت وسائل إعلام سويسرية، الأحد، بأن سلطات البلاد رفضت السماح لألمانيا بتصدير ذخيرة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.

وقالت صحيفة "SonntagsZeitung" إن بيرن أوقفت شحنات أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا برفضها السماح بإعادة تصدير بعض الذخائر سويسرية الصنع إليها.

وأوضحت الصحيفة أن الذخائر المصنوعة في سويسرا تُستخدم في مركبات جنود مدرعة من طراز ماردر مُصنعة من قبل شركة راينميتال الألمانية للصناعات الدفاعية.

والجمعة، ذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية أن شركة راينميتال طلبت من الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير 100 دبابة من طراز ماردر إلى أوكرانيا.

ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية بتزويد بلاده بأسلحة متطورة دفاعية وفتاكة لاستخدامها ضد القوات الروسية التي تشن عملية عسكرية على أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

ويواجه المستشار الألماني، أولاف شولتس، انتقادات متزايدة لفشل حكومته في تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة لمساعدتها على صد الهجمات الروسية، حتى مع تكثيف حلفاء غربيين آخرين شحنات الأسلحة إليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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