أعلنت كتلة "إنقاذ وطن" أكبر تحالف في البرلمان العراقي، الأحد، تقديمها مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان ينص على "تجريم" التطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان، عقده ممثلون عن التحالف الذي ينضوي تحته، تحالف السيادة (سُني) والحزب الديمقراطي الكردستاني (كردي) والتيار الصدري (شيعي) ويمتلك 175 مقعداً في البرلمان من أصل 329.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري خلال المؤتمر: "نعلن اليوم عن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع هذا الكيان".

وأضاف أن "الكتلة الصدرية مع الحلفاء في (إنقاذ وطن) رفعت مقترح مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب".

وأوضح العذاري أن "مقترح القانون يتضمن 10 مواد كل مادة تتضمن مجموعة من النقاط".

وأشار إلى أن "المقترح سيعرض في البرلمان، وستجري إحالته إلى اللجان المختصة لغرض قراءته قراءة أولى وثانية ومن بعدها يجري التصويت على القانون".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن، السبت، عزم الكتلة الصدرية وحلفائها على طرح مقترح مشروع لتجريم التطبيع، للتصويت عليه في البرلمان.

وتنصّ المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، كما ترفض الحكومة وغالبية القوى السياسية التطبيع معها.