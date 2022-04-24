سياسة
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مجهول المنشأ في 12 دولة.. مرض كبدي غامض يصيب الأطفال
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تلقت حتى الآن تقارير عن 169 حالة إصابة في الأقل من "التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ" في 12 دولة. وتتراوح أعمار الأطفال المصابين بين شهر واحد و16 عاماً، فيما يحتاج 17 من المصابين إلى عمليات زرع كبد.
مجهول المنشأ في 12 دولة.. مرض كبدي غامض يصيب الأطفال
منظمة الصحة العالمية: وفاة طفل في تفشّ لمرض غامض يصيب الكبد / Reuters
24 أبريل 2022

سجّلت منظمة الصحة العالمية حالة وفاة واحدة على الأقل نتيجة لتفشي مرض كبدي غامض يصيب الأطفال في أوروبا والولايات المتحدة.

وأعلنت المنظمة مساء السبت، أنها تلقت حتى الآن تقارير عن 169 حالة إصابة على الأقل من "التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ" في 12 دولة.

ووفقاً للتقارير، فقد تراوحت أعمار الأطفال المصابين بين شهر واحد و16 عاماً، مشيرة إلى أن 17 من المصابين بحاجة إلى عمليات زرع كبد.

ولم تذكر منظمة الصحة العالمية الدولة التي شهدت حالة الوفاة. وسجّلت أولى حالات الإصابة في بريطانيا، حيث أصيب 114 طفلاً.

وقالت المنظمة العالمية في بيان "لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك زيادة في حالات التهاب الكبد، أو زيادة في الوعي بحالات التهاب الكبد التي تحدث بالمعدل المتوقع ولكن لم تُكتشف".

ويرى الخبراء أن الحالات ربما تكون مرتبطة بفيروس مرتبط بشكل شائع بنزلات البرد، لكن هناك حاجة إلى المزيد من البحث.

وقالت منظمة الصحة العالمية كذلك أنه "رغم الفرضيات بشأن مسؤولية الفيروس الغدي، لكن التحقيقات لا تزال جارية بشأن العامل المسبب"، مشيرة إلى أن الفيروس اكتُشف في 74 حالة في الأقل. وثبتت إصابة ما لا يقل عن 20 طفلاً بفيروس كورونا.

كما ذكرت المنظمة أن الدول المتضررة تكثف مراقبتها لحالات التهاب الكبد لدى الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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