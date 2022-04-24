سياسة
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الخارجية التركية: بايدن يكرر خطأ العام الماضي بشأن أحداث 1915
أصدرت الخارجية التركية بياناً أدانت فيها التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي جو بايدن التي وصف فيها أحداث 1915 بـ"الإبادة الجماعية". كما دعت لتناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة".
الخارجية التركية: بايدن يكرر خطأ العام الماضي بشأن أحداث 1915
الخارجية التركية تندد بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن أحداث 1915 / AA
24 أبريل 2022

نددت وزارة الخارجية التركية الأحد بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن المزاعم الأرمينية حول أحداث عام 1915، مشيرة إلى وقوعه بالخطأ الذي ارتكبه العام الماضي.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان أن أنقرة ترفض مثل هذه التصريحات والقرارات التي تشوه الحقائق التاريخية بدوافع سياسية، وتدين من يصر على هذا الخطأ.

وأشارت إلى أن بيان الرئيس الأمريكي مؤسف وهو تكرار للخطأ الذي وقع به عام 2021.

وأضافت أن النهج الأحادي والانتقائية لا تخدم أي غرض سوى إثارة العداء من التاريخ، وأنها إشكالية أخلاقية بدوافع خفية من الناحية السياسية.

وذكرت أن "الموقف الإنساني والوجداني يتطلب إحياء ذكرى جميع أشكال المعاناة في ذلك الوقت، بغض النظر عن التمييز العرقي أو الديني".

وتابعت: "تركيا تذكر باحترام معاناة جميع السكان العثمانيين ومنهم الأرمن، ونرفض محاولات استخدام هذه المعاناة أداة سياسية".

وأوضحت أن تركيا ترى ضرورة التحقيق في الفترات المثيرة للجدل مثل أحداث عام 1915 من دون تحيز ووفق المبادئ العلمية والقانونية، بإنشاء لجنة تاريخية مشتركة للوصول إلى نتائج تعكس حقيقة تلك الأحداث في ضوء الحقائق التاريخية لتلك الفترة.

وأكد البيان أن "تركيا تسعى جاهدة لإبراز روح التعاون لضمان السلام والاستقرار في منطقتها والعالم. وأن مبادرة التطبيع مع أرمينيا مظهر آخر من مظاهر التفاهم".

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تؤكد عدم إمكانية إطلاق مصطلح "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو لتناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهُّم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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