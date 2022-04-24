سياسة
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روسيا تحاول اقتحام مصنع آزوفستال وزيلينسكي يجتمع بمسؤولين أمريكيين في كييف
عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعاً مع وزيرَي الخارجية والدفاع الأمريكيين في كييف، فيما قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية حاولت اقتحام مجمع مصنع آزوفستال.
روسيا تحاول اقتحام مصنع آزوفستال وزيلينسكي يجتمع بمسؤولين أمريكيين في كييف
الجيش الأوكراني: القوات الروسية تحاول اقتحام مصنع آزوفستال / AFP
24 أبريل 2022

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد اجتماعاً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في كييف، حسب الرئاسة الأوكرانية.

وقال أوليكسي أريستوفيتش أحد مستشاري الرئيس الأوكراني في مقابلة نُشرت مساءً على موقع يوتيوب "إن الأمريكيين في كييف اليوم يتحدثون في هذه اللحظة مع الرئيس"، في لقاء هو الأول بين زيلينسكي وممثلين عن الإدارة الأمريكية في أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي لهذا البلد في 24 فبراير/شباط.

محاولة اقتحام مصنع آزوفستال

قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية حاولت اقتحام مجمع مصنع آزوفستال للصلب الذي تسيطر عليه أوكرانيا اليوم الأحد في مدينة ماريوبول المحاصرة بجنوب شرق البلاد، على الرغم من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بأنه لم تعد حاجة إلى السيطرة على المجمع.

وكتبت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك أن القوات الروسية تنفذ "عمليات هجومية" في منطقة آزوفستال، فضلاً عن شنّ غارات جوية على البنية التحتية المدنية.

وقال سيرهي فولينا قائد اللواء 36 من مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول في مقابلة مع نائب معارض نُشرت على موقع يوتيوب اليوم الأحد إن روسيا تستهدف المجمع بقصف جوي ومدفعي.

وأضاف متحدثاً من موقعه في المصنع: "نستقبل إصابات والوضع حرج... لدينا الكثير من الجرحى، (بعضهم) يموتون، إنه (وضع) صعب فيما يتعلق بالبنادق والذخيرة والطعام والأدوية... الوضع يتدهور بسرعة".

ونفى كونستانتين إيفاشينكو المسؤول الذي عينته روسيا رئيساً لبلدية ماريوبول لكن لم تعترف به أوكرانيا، وقوع أي قتال في المدينة، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الروسية تاس اليوم.

ولم يتسنَّ لرويترز التحقق بشكل مستقل من الروايات الأوكرانية أو الروسية.

ومصنع آزوفستال للصلب هو المعقل الرئيسي للمقاومة الأوكرانية في ميناء ماريوبول جنوب شرق البلاد والذي يتعرض للقصف منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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