وحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، شنّ الحرس الثوري ووحدات من الجيش هجوماً شاملاً جديداً على إسرائيل، وُصف بأنه "انتقامي"، باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة. ويأتي ذلك بعد يومين من بدء طهران عملية الرد على الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي بدأ فجر الجمعة.

وتسبب القصف الإسرائيلي، الذي استهدف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتال قادة عسكريين وعلماء نوويين، في سقوط 224 قتيلاً و1277 جريحاً في إيران، وفق بيانات رسمية. بينما خلّفت الضربات الإيرانية حتى ظهر الاثنين 24 قتيلاً و592 مصاباً، إلى جانب دمار واسع، حسب وزارة الصحة الإسرائيلية ومكتب الإعلام الحكومي.

في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، اعتراضه طائرات مسيّرة إيرانية أُطلقت باتجاه جنوب الجولان السوري المحتل، عقب تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنتي رمات مغشيميم وحسفين. وقال الجيش إن سلاح الجو تصدى "لهدف جوي مشبوه" اخترق المجال الجوي من جهة الشرق، وأعلن في وقت سابق اعتراض 8 مسيّرات منذ الليلة الماضية.

إلى ذلك، أفاد التليفزيون الإيراني بأن طهران أصدرت إنذاراً بإخلاء مقرَّي القناتين 12 و14 الإسرائيليتين، ردّاً على استهداف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طهران بهجوم نُسب إلى إسرائيل.

ويُعدّ الهجوم الإسرائيلي الحالي الأوسع من نوعه على إيران، ويمثل انتقالاً من حرب سرّية إلى صراع عسكري مفتوح، وسط تحذيرات من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. ويعتبر كل من طهران وتل أبيب الأخرى "عدواً ألدّ"، ويُعد هذا التصعيد نقطة تحوّل في العلاقة بين الطرفين.