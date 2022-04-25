أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة الاثنين، قصف مدفعيته منطقة في لبنان، أُطلقَت منها قذيفة صاروخية، في وقت سابق.

وقال بيان صادر عن الجيش: "تقصف قوات المدفعية في هذه اللحظات أهدافاً في لبنان، وتطلق النيران نحو منطقة إطلاق النار، رداً على إطلاق القذيفة الصاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق"، دون أن يحدد المنطقة التي استهدفها القصف.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات اللبنانية على ما ذكره الجيش.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليلة الأحد-الاثنين، رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية، صوب شماليّ البلاد، حيث سقط في منطقة مفتوحة.

وقال الجيش في بيان سابق: "رصدنا عملية إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث سقط في منطقة مفتوحة"، دون تحديد موقعها.

وأضاف بيان الجيش: "وفقا ًلسياسة قيادة الجبهة الداخلية، لم تُفعَّل الإنذارات في المنطقة".

على الجانب الآخر، أفاد مصدر أمني لبناني وشهود عيان بإطلاق الصاروخ من منطقة "رأس العين-القليلة" جنوبي مدينة صور جنوبي لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف المصدر موضحاً أن "الجهة التي أَطلقَت الصاروخ غير معروفة حتى الآن"، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الإطلاق.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل خلال العامين الأخيرين هدوءاً نسبياً، إلا أنّه بين فينة وأخرى تعلن إسرائيل عن حدث أمني في تلك المنطقة، مثل القبض على متسللين أو إسقاط طائرات مسيَّرة أو رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

ويسيطر حزب الله اللبناني على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ”الخط الأزرق” على الحدود بينهما، لتأكيد هذا الانسحاب، لكن هذا الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بدقة.