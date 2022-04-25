سياسة
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بلينكن يعلن من كييف عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا هذا الأسبوع
أعلن وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان من كييف عودة الدبلوماسيين الأمريكيين تدريجياً إلى أوكرانيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وتعيين سفير جديد.
بلينكن يعلن من كييف عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا هذا الأسبوع
وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان يعلنان من كييف عودة الدبلوماسيين الأمريكيين تدريجياً إلى أوكرانيا / AFP
25 أبريل 2022

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى العاصمة الأوكرانية كييف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

جاد ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع بلينكن ووزير دفاع بلاده لويد أوستن، في العاصمة الأوكرانية، مع اختتام زيارتهما إليها.

وقال بلينكن: "روسيا فشلت في تحقيق أهدافها في أوكرانيا، والدبلوماسيون الأمريكيون سيعودون إلى كييف هذا الأسبوع".

وأضاف: "ما شاهدناه في شوارع كييف دليل على أن معركة كييف قد حسمت لصالح الأوكرانيين".

من جهته، كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن بدء "عودة الحياة إلى طبيعتها" في كييف.

وقال: "ما رأيناه خلال زيارتنا إلي كييف، يظهر وكأن الحياة بدأت العودة إلى الوضع الطبيعي".

وأشار إلى أن واشنطن "تسعى قدر المستطاع لضمان الوصول الآمن للأسلحة إلى الأوكرانيين".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إن الوزيرين أعلنا خلال الزيارة "العودة التدريجية" للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا اعتباراً من "هذا الأسبوع"، وتعهدت واشنطن بتقديم أكثر من 700 مليون دولار إضافية من المساعدات لأوكرانيا.

وقال المسؤول الكبير بالخارجية الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعيّن رسمياً اليوم بريدجيت برينك السفيرة الأمريكية الحالية لدى سلوفاكيا، سفيرة لواشنطن في أوكرانيا، وهو المنصب الذي ظلّ شاغراً لأكثر من عامين.

وأضاف المسؤول أن بلينكن وأوستن أبلغا الرئيس الأوكراني أن واشنطن ستقدّم 322 مليون دولار لأوكرانيا في إطار مساعدات عسكرية خارجية جديدة، ليصل إجمالي المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي إلى نحو 3.7 مليار دولار.

وتوجه بلينكن وأوستن إلى بولندا يوم السبت ثم برّاً إلى أوكرانيا يوم الأحد حيث التقيا الرئيس فولوديمير زيلينسكي وعدداً من كبار المسؤولين الأوكرانيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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