ذكرت صحيفة "التايمز" الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يعكف على إعداد "عقوبات ذكية" على واردات النفط الروسية، نقلاً عن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، فيما استأجرت شركة فرنسية ناقلة لتحميل خام أبو ظبي مؤقتاً.

وقال دومبروفسكيس: "نعمل على حزمة عقوبات سادسة، وإحدى القضايا التي ندرسها هي أحد أشكال الحظر النفطي. عندما نفرض عقوبات نحتاج إلى فرضها بطريقة تزيد الضغط على روسيا مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بنا".

وأضاف أنه لم يُتّفَق بعدُ على التفاصيل الدقيقة للعقوبات النفطية، لكن يمكن أن تشمل الإلغاء التدريجي للنفط الروسي، أو فرض رسوم جمركية على الصادرات بما يتجاوز سقف سعر معين.

في سياق متصل أعلنت مصادر تجارية الاثنين، أن وحدة شحن تابعة لشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية استأجرت مؤقتاً ناقلة لتحميل خام أبو ظبي إلى أوروبا في أوائل مايو/أيار المقبل، في خطوة نادرة.

وأضافت المصادر أن عملية المراجعة لخام الشرق الأوسط إلى أوروبا بدأت بعد أن تجنب المشترون الأوروبيون النفط الروسي في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفق وكالة رويترز.

وروسيا أكبر مورّد للنفط إلى أوروبا، وقدمت 26 بالمئة من النفط الذي استورده الاتحاد الأوروبي عام 2020.

وتريد أوكرانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، منها بولندا وليتوانيا، فرض حظر على النفط والغاز الروسي، في حين تعارض ألمانيا والمجر فرض حظر نفطي فوري.

وشكّل النفط ومنتجاته أكثر من ثلث عائدات صادرات موسكو العام الماضي، ويقول مركز "بروجل" للأبحاث، إن أوروبا تنفق حالياً نحو 450 مليون دولار يومياً على النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة، ونحو 400 مليون دولار يومياً على الغاز، ونحو 25 مليون دولار على الفحم.