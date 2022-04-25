تعتزم شركة "آبل" طرح هاتفها "آيفون 14" خلال 6 أشهر من الآن، فما التغييرات التي ستطرأ على الهاتف الشهير في نسخته الجديدة؟

يرجح تقرير نشرته صحيفة "بلومبيرغ"، أن يبقى التصميم كما هو في نسختي "آيفون 12 و13" مع إضافة تصميم مختلف للكاميرا يناسب خصائصها الأكثر تقدماً.

وستكون أصغر نسخة مطروحة من الجهاز، بشاشة لا يقل حجمها عن 6.7 بوصة، إذ أثبتت المبيعات الماضية أن الطراز الأكبر يحظى بشعبية واسعة مقارنة بالطراز الأصغر.

كما تعمل آبل على إضافة خاصية الاتصال بالأقمار الصناعية، وفي حين أنه من المستبعد تطبيق ذلك في النسخة القادمة من آيفون، لكن صممت الشركة خاصية الإبلاغ عن حالات الطوارئ برسالة أو مكالمة حينما يكون الهاتف خارج نطاق التغطية.

وسيترافق مع طرح النسخة الجديدة من "آيفون"، تحديث iOS 15.5 ومجموعة مع تحديثات البرامج الأساسية للجهاز.