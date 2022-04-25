سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش الأمريكي يمنح "سيغ ساور" عقداً لصناعة "سلاح الحظيرة".. تعرّف مميزاته
منح الجيش الأمريكي شركة سيغ ساور لصناعة الأسلحة عقداً لصناعة "سلاح الحظيرة" للجيل القادم من الجيش، والتي ستكون عبارة عن بنادق سيغ الشهيرة المصممة لاستخدام الجنود.
الجيش الأمريكي يمنح "سيغ ساور" عقداً لصناعة "سلاح الحظيرة".. تعرّف مميزاته
الجيش الأمريكي يمنح "سيغ ساور" عقداً لصناعة "سلاح الجيل القادم"
25 أبريل 2022

منح الجيش الأمريكي شركة سيغ ساور لصناعة الأسلحة عقداً لصناعة "سلاح الحظيرة" للجيل القادم من الجيش، والتي ستكون عبارة عن بنادق سيغ الشهيرة المصممة لاستخدام الجنود.

وتمثل الحظيرة العسكرية أصغر مجموعة من الجنود ضمن بناء الجيش، ويليها الفصيل المكون من عدة حظائر والسَّرية المكونة من عدة فصائل والفوج واللواء والفرقة.

ونقلت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية عن الكولونيل سكوت مادور، مدير مشروع Soldier Deadly، قوله إن العقد "تتويج لأكثر من عامين من الاختبارات المكثفة للجنود والتقنيين على السلاح".

وقال مادور إن العقد هو عقد تسليم لمدة عشر سنوات بكمية غير محدودة، مضيفاً أن طلب التسليم الأول تبلغ قيمته 20.4 مليون دولار.

ونقلت المجلة عن اللواء لاري بوريس قوله إن البرنامج هدف إلى "الإرسال السريع للقدرات المتزايدة لتعزيز قدرة الجندي والحظيرة العسكرية على القتال والفوز والبقاء على قيد الحياة في ساحة المعركة الحديثة".

وسلاح الجيش الجديد هو في الواقع زوج من الأسلحة، بندقية وبندقية أوتوماتيكية، ونظام جديد للتحكم في إطلاق النار، بالإضافة إلى عيار جديد لرصاصات 6.8 ملم.

ونقلت المجلة عن اللواء قوله "هذه التحديثات تسمح للجنود على مستوى الحظيرة بتقديم استجابة أعلى للتهديدات المتقدمة على نطاقات موسعة."

ولن تحل الذخيرة الجديدة من عيار 6.8 ملم محل ذخيرة الناتو 5.56 ملم أو ذخيرة 7.62 ملم القياسية، والتي يستخدمها جميع حلفاء الولايات المتحدة تقريباً، وكذلك العديد من الدول الشريكة.

وشملت تحديثات سيغ ساور مخزن رصاصات ثنائي المعدن مصنوعة من النحاس الأصفر، ولكن مع قاعدة فولاذية تقول الشركة إنها تزن أقل من الحالات التقليدية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us