منح الجيش الأمريكي شركة سيغ ساور لصناعة الأسلحة عقداً لصناعة "سلاح الحظيرة" للجيل القادم من الجيش، والتي ستكون عبارة عن بنادق سيغ الشهيرة المصممة لاستخدام الجنود.

وتمثل الحظيرة العسكرية أصغر مجموعة من الجنود ضمن بناء الجيش، ويليها الفصيل المكون من عدة حظائر والسَّرية المكونة من عدة فصائل والفوج واللواء والفرقة.

ونقلت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية عن الكولونيل سكوت مادور، مدير مشروع Soldier Deadly، قوله إن العقد "تتويج لأكثر من عامين من الاختبارات المكثفة للجنود والتقنيين على السلاح".

وقال مادور إن العقد هو عقد تسليم لمدة عشر سنوات بكمية غير محدودة، مضيفاً أن طلب التسليم الأول تبلغ قيمته 20.4 مليون دولار.

ونقلت المجلة عن اللواء لاري بوريس قوله إن البرنامج هدف إلى "الإرسال السريع للقدرات المتزايدة لتعزيز قدرة الجندي والحظيرة العسكرية على القتال والفوز والبقاء على قيد الحياة في ساحة المعركة الحديثة".

وسلاح الجيش الجديد هو في الواقع زوج من الأسلحة، بندقية وبندقية أوتوماتيكية، ونظام جديد للتحكم في إطلاق النار، بالإضافة إلى عيار جديد لرصاصات 6.8 ملم.

ونقلت المجلة عن اللواء قوله "هذه التحديثات تسمح للجنود على مستوى الحظيرة بتقديم استجابة أعلى للتهديدات المتقدمة على نطاقات موسعة."

ولن تحل الذخيرة الجديدة من عيار 6.8 ملم محل ذخيرة الناتو 5.56 ملم أو ذخيرة 7.62 ملم القياسية، والتي يستخدمها جميع حلفاء الولايات المتحدة تقريباً، وكذلك العديد من الدول الشريكة.

وشملت تحديثات سيغ ساور مخزن رصاصات ثنائي المعدن مصنوعة من النحاس الأصفر، ولكن مع قاعدة فولاذية تقول الشركة إنها تزن أقل من الحالات التقليدية.