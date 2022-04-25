سياسة
4 دقيقة قراءة
هل يحاول النازيون الجدد إحياء إرث العنصرية تجاه المسلمين في ألمانيا؟
في السنوات الأخيرة ارتفعت أصوات الأحزاب اليمينية المتطرفة بسرعة في الغرب، خصوصاً ألمانيا. ومن خلال تزايد أعمال العنف ضد الأجانب، وبالأخصّ الأتراك والمسلمون، يحاول النازيون الجدد إعادة إحياء إرث "العنصرية" الذي خلّفه أدولف هتلر في ألمانيا.
هل يحاول النازيون الجدد إحياء إرث العنصرية تجاه المسلمين في ألمانيا؟
شهدت السنوات الأخيرة تنامي الحركات اليمينية المتطرفة في ألمانيا. / Others
25 أبريل 2022

وقّعَت منظمة يمينية متطرفة تدعى "القومية الاشتراكية السرية" (National Socialist Underground) رسائل تهديد أعادت تأكيد واقع النازيين الجدد في ألمانيا، فيما تعمقت المخاوف عندما ثبت أن أولئك الذين أرسلوا الرسالة تلقوا معلوماتهم من كمبيوتر الشرطة، الأمر الذي يشير إلى صلات المنظمة الإرهابية داخل الدولة الألمانية.

وعلى الرغم من إغلاق القضية وحصول المتهمين من أعضاء منظمة "NSU" الإرهابية التي قتلت منذ سنوات 10 أشخاص منهم 8 أتراك، على أحكام ظاهرية، فإن اسم المنظمة عاد لتصدُّر المشهد الألماني بعد إرسالها رسائل تهديد بالقتل إلى أقارب الضحايا ومحاميهم.

من بين الأشخاص الذين تلقوا رسالة التهديد سيدا باشاي يلدز، أحد المحامين في قضية NSU. وفي حديثها إلى موقع TRT Haber، أشارت يلدز التي تلقت 15 رسالة تهديد منذ عام 2018، إلى أن القضاء الألماني فشل، وأضافت: "هذه كلها معلومات حُصل عليها من كمبيوتر الشرطة، ولم نتلقَّ أي إجابات مرضية بهذا الصدد".

غيض من فيض

يؤكد الخبراء، الذين نقل عنهم موقع TRT Haber، أن إرهاب منظمة NSU ما هو إلا رأس جبل الجليد الظاهر. ويشيرون بدورهم إلى الحاجة الملحة إلى دراسة شاملة حول إرهاب اليمين المتطرف وما يرافقه من عنصرية، خصوصاً أن انتشار الإنترنت مهَّد أيضاً لظهور أنواع جديدة من التهديدات.

من جانبها استغلت المنظمات اليمينية المتطرفة، وعلى رأسها منظمة النازيون الجدد الإرهابية، شبكة الإنترنت أفضل استغلال لتنظيم صفوفها وإعادة إحياء إرث العنصرية الذي خلّفه هتلر.

وبالتزامن مع الضخّ الإعلامي الذي يروّج الإسلاموفوبيا والكراهية لكل ما هو مختلف طوال السنوات الماضية، وما رافقه من صعود أسهم أحزاب اليمين المتطرف واليمين الشعبوي في مجموعة من الدول الغربية، يرى الخبراء أن الوضع بات "قنبلة موقوتة"، محذّرين من احتمال وقوع هجمات عنصرية مماثلة من شأنها أن تلطّخ تاريخ ألمانيا في المستقبل.

تاريخ دموي

مع توحيد ألمانيا عام 1990، زادت حدة الهجمات العنصرية ضد الأجانب واللاجئين عموماً والأتراك خصوصاً، وكانت البداية بعد مقتل التركي مته أكشي ذي التسعة عشر ربيعاً على يد شبان ألمان في العاصمة برلين، في أكتوبر/تشرين الأول 1991.

ورغم مضي قرابة عقدين، وفي أعقاب الهجوم العنصري الأخير الذي أودى بحياة 9 أشخاص بينهم 4 أتراك في مدينة هاناو الألمانية يوم 19 فبراير/شباط 2020، خرجت المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل وقالت: "العنصرية سم، والكراهية سم، وهذا السم في مجتمعنا وسبب كثير من الجرائم".

ويشير تقرير نشرته وكالة الأناضول إلى أن جماعات اليمين المتطرف في ألمانيا ارتكبت عديداً من الجرائم، مثل الإحراق العمد والإرهاب والقتل بين عامَي 1990 و2020، مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص خلال هذه الفترة.

في سياق متصل أصدرت مؤسسة "أماديو أنطونيو"، التي تعمل في مجال مكافحة اليمين المتطرف، بياناً عام 2019 أشارت من خلاله إلى التحقق من أكثر من 3 آلاف و300 حدث وقعت في تواريخ مختلفة في الماضي، وأن التحقيقات أظهرت أن 745 من هذه الأحداث وقعت بدوافع عنصرية.

النازيون الجدد

تُعَدّ منظمة "النازيون الجدد" حركة متطرفة عنصرية تمتلك سياسية آيديولوجية شبيهة بنازية هتلر، ويُطلَق عليها أحياناً "الفاشية الجديدة"، وتنشط في الدول التي غالبية سكانها من ذوي البشرة البيضاء في أوروبا، وبالأخصّ ألمانيا.

وفي الوقت الذي ظهرت فيه أولى دلائل وجود منظمة "النازيون الجدد" في مدينة تورينغن الألمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بدأ مكتب المدّعي العامّ الفيدرالي إجراء تحقيق خاصّ للكشف عن توجهات هذه المنظمة.

وفي 11 يوليو/تموز 2018، حمّل القضاء الألماني منظمة "النازيون الجدد" الإرهابية، مسؤولية مقتل 10 أشخاص منهم 8 أتراك، في هجمات مسلَّحة وقعت في مدن ألمانية مختلفة.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us